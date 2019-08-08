اليمن.. التحالف يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه جازان

أسقطت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الخميس، طائرة بدون طيار ”مسيّرة“ أطلقتها الميليشيا الحوثية من محافظة عمران باتجاه الأراضي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن ”قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه جازان”.

وأوضح العقيد المالكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن ”استمرار محاولات الميليشيا الحوثية إطلاق الطائرات بدون طيار تعبّر عن إفلاسها ونهجها اللاأخلاقي ومحاولات استهدافها للمدنيين، وتعكس وضع الميليشيا على الأرض وخسائر مقاتليها“.

وفي وقت سابق أعلن التحالف سقوط صاروخ باليستي، أطلقته ميليشيات الحوثي من محافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء، داخل الأراضي اليمنية، مساء الأربعاء، حيث استخدمت الميليشيات خلال عملية الإطلاق مواقع مدنية في سوق الربوع.

وفي السياق، نقل حساب قناة تلفزيون ”المسيرة“ التابعة للحوثيين، على ”تويتر“، مزاعم على لسان من وصفته بـ“متحدث عسكري“، بأن الحوثيين نفذوا عمليتين بطائرات مسيرة في مطار أبها السعودي جنوب المملكة.

وادعى المتحدث المدعو يحيى سريع، أن الهجمات ”استهدفت برج المراقبة ومواقع أخرى“، بحسب ما نقلت ”رويترز“ عن القناة ذاتها.

ولم يعلق التحالف على مزاعم الحوثيين بشأن الهجوم على مطار أبها.