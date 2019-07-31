بماذا أوصى الأمير بندر بن عبدالعزيز العاهل السعودي قبل وفاته؟ (فيديو)

ظهر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال زيارة لأخيه الأمير بندر بن عبدالعزيز إبان مرضه، قبل أن تتوفاه المنية يوم الأحد الماضي، وفق ما أوردته صحيفة ”سبق“.

وظهر الملك سلمان في الفيديو وهو يستمع لوصية أخيه بطاعة الله في السر والعلن، والحرص على الإسلام والمسلمين، ‏فيما رد عليه الملك سلمان بقوله: ”‏نحن عند حسن ظنك، ونحن دولة قامت على الإسلام“.

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن مساء الأحد الماضي، وفاة الأمير بندر الأخ غير الشقيق للملك سلمان بن عبدالعزيز.

سعوديون يتداولون مقطع فيديو للملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يزور أخاه الأمير #بندر_بن_عبدالعزيز، أثناء مرضه وقبل وفاته، ويطمئنه بعد الاستماع لوصيته: "نحن عند حسن ظنك"#إرم_نيوز #السعودية #الملك_سلمان #خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/PF3RNCPKpF — إرم نيوز (@EremNews) July 31, 2019

والأمير بندر من مواليد عام 1923، وهو أكبر أبناء الملك عبدالعزيز الذين ظلوا على قيد الحياة قبل أن يُعلن عن وفاته الأحد الماضي.

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية، في وقت سابق من يوم الأحد، الأمير بندر، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 96 عامًا.

وظل الأمير بندر طوال حياته، بعيدًا عن أمور الحكم والمناصب الرسمية.