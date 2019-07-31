قرقاش: لا خوف على العلاقة الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية

أفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، أن علاقات بلاده بالمملكة العربية السعودية تترسخ كل يوم على كافة المستويات.

وتأتي تصريحات قرقاش، التي نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، في خضم حملة إعلامية قطرية، تزعم توتر العلاقة بين أبوظبي والرياض، على خلفية حرب اليمن، واجتماع بين مسؤولين من خفر السواحل بالإمارات وإيران.

وقال قرقاش: ”لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات، وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأى عنها المواطن القطري ويعاني منها“.

لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات، وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأي عنها المواطن القطري ويعاني منها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 31, 2019

وأضاف: ”شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل والإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات، وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها“.

شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل والإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الامارات، وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 31, 2019

وتابع الوزير الإماراتي: ”يسألني زوار أجانب متى سنرى اختراقًا في أزمة قطر يعيد توازنها ويعيدها إلى محيطها؟ وأجدهم مقتنعين بالرد وبأن تحقيق هدفين متناقضين مستحيل؛ أن تسعى لمصالحة محيطك وأن تتمادى عبر إعلامك وسياستك ومالك ومرتزقتك في شتم السعودية وأشقائها دون وجه حق ليلا نهارًا“.