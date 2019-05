التعاون يقهر نادي الاتحاد ويتوَّج بكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه (فيديو)

View this post on Instagram

تُوِّج نادي التعاون بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه 2/1 على منافسه الاتحاد، في المباراة النهائية اليوم، على استاد الملك فهد الدولي، في العاصمة الرياض.