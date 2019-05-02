التعاون يقهر نادي الاتحاد ويتوَّج بكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه (فيديو)

تُوِّج نادي التعاون بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه 2/1 على منافسه الاتحاد، في المباراة النهائية اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

وافتتح أليكساندر بريوفيتش التسجيل للاتحاد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 32، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وهذا الهدف هو الأول الذي يتلقاه التعاون في النسخة الحالية، في حين سجل 20 هدفًا.

وأشعل طلال العبسي المباراة بتسجيل هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 54، بضربة رأس قوية بعد تمريرة من جهاد الحسين.

واقتنص ليندر تاوامبا الفوز للتعاون بعدما تلاعب بمدافعي الاتحاد وسدد على المرمى، لكن الحارس فواز القرني صدها، قبل أن يعيدها تاوامبا إلى المرمى ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 90+1.

وهذا اللقب الأول للتعاون في مسيرته في البطولة، في حين تجمد رصيد الاتحاد عند 9 ألقاب، علمًا أن الأهلي هو حامل الرقم القياسي في التتويج بالبطولة (13 لقبًا).

وتأهل الاتحاد إلى المباراة النهائية بعد فوز درامي بنتيجة 4/2 على النصر، في حين اكتسح التعاون منافسه الهلال 5/0 في نصف النهائي.

جووووووول .. الاتي يضرب أولا في النهائي بهدف رائع من توقيع الكسندرفيتش في الدقيقة 31 #الاتحاد 1 #التعاون 0#كأس_خادم_الحرمين

تابع البث الحي:https://t.co/NQMuszCm71 pic.twitter.com/PRkUi081Z9 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 2, 2019

جوووووووووووول .. القائد طلال العبسي يسجل التعادل للتعاون#الاتحاد 1 #التعاون 1

نهائي #كأس_خادم_الحرمين ..

تابع البث الحي على دبي الرياضية 1: https://t.co/NQMuszCm71 pic.twitter.com/MLNFDh1cRB — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 2, 2019