التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الخميس، إسقاط طائرة بدون طيار داخل الأجواء اليمنية، بعدما أطلقتها ميليشيا الحوثي وكانت في طريقها لاستهداف الأراضي السعودية.

وقال المتحدّث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن ”قوات التحالف المشتركة تمكنت- ولله الحمد- مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء، في محاوله لاستهداف المملكة“.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، فقد وجّه المتحدث العسكري ”تذكيره المجتمع الدولي بالأعمال العدائية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، موضّحًا أنّ توجيهها صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة إلى المناطق والمرافق المدنية والأحياء السكنية المأهولة بالمواطنين العزل، وتعمّدها استهداف المدنيين، جرائم حرب ضد الإنسانية، توقع الميليشيا المدعومة من إيران والتابعة لها تحت طائلة القانون الدولي“.

واستهجن العقيد المالكي ”الادعاءات التي تخرج فيها الميليشيات بين يوم وآخر معلنة كذبًا وزيفًا استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت في الواقع عن الوصول إليها – بفضل الله ثم يقظة أبطال قوات التحالف“.

وأكد أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف ستحبط كل محاولات الميليشيا الإرهابية وستبطل مخططاتها العدائية“.