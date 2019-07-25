المرصد السوري: مقتل 6 إيرانيين في الضربات الإسرائيلية الأخيرة بسوريا

المصدر: أ ف ب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن 6 إيرانيين من القوات الموالية للنظام السوري قتلوا في ضربات إسرائيلية استهدفت جنوب سوريا، يوم الأربعاء الماضي.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: إن 9 مقاتلين موالين للنظام قضوا في هذا الاستهداف هم 3 سوريين و6 إيرانيين.

وكان المرصد أفاد، الأربعاء، بأن ”صواريخ يرجح أنها إسرائيلية“ استهدفت مناطق في جنوب سوريا قريبة من مرتفعات الجولان، بينها ”تل الحارة في محافظة درعا ومنطقتا نبع الصخر وتل الأحمر في محافظة القنيطرة“.

من جهتها، أفادت وكالة ”سانا“ السورية الرسمية، ليل الثلاثاء الأربعاء، أن ”العدو الإسرائيلي شن قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل عدوانًا على تل الحارة بريف درعا الغربي، وبأن أضرار العدوان اقتصرت على الماديات“.

وشنت إسرائيل منذُ بدء النزاع في سوريا عام 2011 مئات الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، إضافة إلى مواقع للجيش السوري.

وفي 30 من شهر حزيران/يونيو الماضي، قتل 6 مدنيين و9 مقاتلين موالين للنظام في ضربات قرب دمشق وفي محافظة حمص وسط سوريا، وفق المرصد السوري.