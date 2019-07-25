تركيا تدرس عملية محتملة شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الوزير خلوصي أكار اجتمع، اليوم الخميس، مع مسؤولين عسكريين؛ لبحث عملية محتملة في شمال سوريا، بعد يوم من تحذير أنقرة من أنها ستتحرك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن منطقة آمنة مزمعة.

ونقلت الوزارة عن أكار قوله: في بيان ”نقلنا آراءنا وطلباتنا إلى الوفد الذي جاءنا. نتوقع منهم تقييمها والرد علينا فورًا“، مضيفًا ”أكدنا لهم من جديد أننا لن نتغاضى عن أي تأخير، وأننا سنبادر بالفعل إذا اقتضت الضرورة“.

وقالت تركيا أمس الأربعاء، إن صبرها على الولايات المتحدة نفد في المحادثات المتعلقة بإقامة المنطقة، بعدما عقد مسؤولون أتراك وأمريكيون سلسلة اجتماعات لبحث المنطقة الآمنة المزمعة، وتطورات إقليمية أخرى.