التحالف العربي يعترض طائرات مسيرة للحوثيين جنوبي السعودية

أعلن التحالف العربي، الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط في منطقة عسير جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان إن ”قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات من دون طيار مسيّرة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه منطقة عسير جنوب غرب“.

واعتبر المالكي أن ”المحاولات العدائية للمليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، تعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

وفي الآونة الأخيرة، كثف الحوثيون هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، إذ أعلن التحالف في 12 يونيو/ حزيران الماضي، عن تعرض مطار أبها لعمل إرهابي، عبر مقذوف أطلقه الحوثيون.