الكاتب السعودي صالح الشيحي يطل من داخل سجنه بمقطع فيديو

ظهر الكاتب السعودي، صالح الشيحي، الأربعاء، في مقطع فيديو تم تصويره من داخل سجنه حيث يقضي حكماً بالسجن بتهمة الإساءة للديوان الملكي والعاملين فيه.

ونشرت الكاتبة السعودية، حليمة مُظفّر، المقطع على حسابها في موقع ”تويتر“، وقالت إنها صورته من داخل سجن المباحث العامة التابع لرئاسة أمن الدولة في مدينة جدة.

وتابعت في شرحها للفيديو الذي يظهر فيه زميلها الشيحي: ”كانت مفاجأة أن التقي بالزميل القديم الكاتب #صالح_الشيحي من داخل سجن المباحث العامة التابع ل #رئاسة_أمن_الدولة بذهبان وذلك في فعاليات برنامج إدارة الوقت.. هو بخير ولله الحمد وأسأل الله أن ييسر له أموره“.

وأضافت في تغريدة أخرى: ”خرجت من سجن المباحث العامة بذهبان التابع ل #رئاسة_أمن_الدولة وكلي فخر بهم وبوطني الحبيب لجهودهم الكبيرة والإنسانية مع السجناء، تحدثت مع الكثيرين وكانوا سعداء بتنمية إبداعهم الذي أسهم فيه التعامل الإنساني الراقي من منسوبي المباحث العامة فما يقومون به لا تراه بأي بلد بالعالم“.

خرجت من سجن المباحث العامة بذهبان التابع ل #رئاسة_أمن_الدولة وكلي فخر بهم وبوطني الحبيب لجهودهم الكبيرة والانسانية مع السجناء

تحدثت مع الكثيرين وكانوا سعداء بتنمية إبداعهم الذي اسهم فيه التعامل الإنساني الراقي من منسوبي المباحث العامة فما يقومون به لا تراه بأي بلد بالعالم???????????? pic.twitter.com/osaDOuDflf — حليمة مُظفّر (@halimamuthffar) July 24, 2019

وظهر الشيحي في الفيديو برفقة علي الفقعسي، وهو قيادي سابق في فرع تنظيم ”القاعدة“ بالسعودية، ويقضي حكمًا بالسجن أيضًا، إذ يشارك نزلاء السجن في برنامج ”إدارة الوقت“ الذي يتيح لهم ممارسات هوايات مختلفة بينها الرسم والموسيقى والنحت، واتباع دورات متنوعة في مجال التقنية وتعلم اللغات.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام 2017، اتهم الشيحي في لقاء تلفزيوني بثته قناة ”روتانا خليجية“، الديوان الملكي والعاملين فيه بالفساد، قبل أن تسري أنباء عن منعه من الكتابة في صحيفة ”الوطن“ المحلية ومن ثم توقيفه.

وفي فبراير/شباط من العام الماضي، قضت المحكمة الجزائية في حكم ابتدائي بسجن الشيحي 5 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة بتهمة ”القدح والإساءة إلى الديوان الملكي والعاملين فيه عبر حديثه في لقاء تلفزيوني ووصفه له بأنه أساس وأصل الفساد الإداري“.

وكان الشيحي غادر السجن في يونيو/حزيران الماضي بشكل مؤقت، لمدة 3 أيام لدواعٍ إنسانية، إذ يكون بجانب والدته المسنة بعد وفاة شقيقتها، وأمضى أيام الإفراج عنه في منزل عائلته بمدينة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.

وسبق للرياض أن أفرجت مؤقتًا عن موقوفين ومحكومين لدواعٍ إنسانية في الماضي، لا سيما في حالات وفاة أقارب المسجونين، فيما تسمح لوسائل الإعلام بلقائهم بما في ذلك تسجيل مقابلات تلفزيونية.