السلطات السعودية تكشف حقيقة الحقيبة المشتبه باحتوائها على ”قنبلة“ في جدة

تعاملت الجهات الأمنية في السعودية، اليوم الأربعاء، مع بلاغ بوجود قنبلة داخل حقيبة كانت موضوعة بجوار أحد المصارف في حي البلد بمدينة جدة، غربي المملكة.

ونفت تقارير إخبارية ما تم تداوله بشأن إبطال قنبلة عثر عليها داخل الحقيبة، حيث نقلت صحيفة ”سبق“ الإلكترونية، عن مصادر لم تسمها، أنّه ”بعد تلقي البلاغ عن هذا الأمر، باشرت وحدة إبطال المتفجرات عملها، قبل أن يتضح أن الحقيبة فارغة ولا يوجد بها أي شيء“.

الجهات الأمنية المختصة في #جدة باشرت اليوم حالة اشتباه في حقيبة وجدت بجوار أحدالمصارف في #حي_البلد ، وبعد اتخاذ الاجراءات اللازمة تبين أنها "حقيبة فارغة" pic.twitter.com/0i6n9wjS5N — فﮩد آلُقٌرشيُ (@fahadmhg141913) July 17, 2019

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن ”أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه بحي البلد ظهر اليوم الأربعاء 14 / 11 / 1440 هـ، اشتبه بحقيبتين يدويتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية، وبمباشرة الحالة من الجهات المختصة اتضح أنهما فارغتان ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة“.