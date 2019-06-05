إيقاف الكاتب السعودي صالح الشيحي مجددًا بعد إطلاق سراح مؤقت

قال أقارب وأصدقاء للكاتب السعودي صالح الشيحي إنه عاد للسجن في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء بعد إفراج مؤقت لمدة 3 أيام لدواعٍ إنسانية.

وأفرجت السلطات السعودية عن الشيحي، الذي يقضي حكمًا بالسجن بتهمة الإساءة للديوان الملكي والعاملين فيه، ليل السبت، ليكون بجانب والدته المسنة بعد وفاة شقيقتها، بحسب أقارب للعائلة.

وأمضى الشيحي أيام الإفراج عنه في منزل عائلته بمدينة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، قبل أن يعود مساء الثلاثاء للتوقيف مجددًا.

ونشرت وطن صالح الشيحي مقطع فيديو على حسابها في موقع ”تويتر“ للحظة مغادرة والدها منزله إلى السجن مجددًا، وقالت في تغريدة ”اختلطت مشاعر الحزن والفرح بعد انقضاء أيامك بيننا ووداع محبيك. ستعود الحياة بالفرج القريب ويبقى الاشتياق إليك. حفظك الله يا قلب ابنتك.. إلى فرج قريب ولقاء أجمل بإذن الله“.

إختلطت مشاعر الحزن والفرح بعد إنقضاء أيامك بيننا و وداع محبيك، ستعود الحياة بالفرج القريب ويبقى الإشتياق إليك، حفظك الله يا قلب إبنتك ..

إلى فرجٍ قريب و لقاء أجمل بإذن الله. #صالح_الشيحي pic.twitter.com/wFMoEhfEt2 — وطن صالح الشيحي (@WatanAlshehi) June 4, 2019

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام 2017، اتهم الشيحي في لقاء تلفزيوني بثته قناة ”روتانا خليجية“، الديوان الملكي والعاملين فيه بالفساد، قبل أن تسري أنباء عن منعه من الكتابة في صحيفة ”الوطن“ المحلية ومن ثم توقيفه.

وفي فبراير/شباط من العام الماضي، قضت المحكمة الجزائية في حكم ابتدائي بسجن الشيحي خمس سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة بتهمة ”القدح والإساءة إلى الديوان الملكي والعاملين فيه عبر حديثه في لقاء تلفزيوني ووصفه له بأنه أساس وأصل الفساد الإداري“.

وسبق للرياض أن أفرجت مؤقتًا عن موقوفين ومحكومين لدواعٍ إنسانية في الماضي، لا سيما في حالات وفاة أقارب المسجونين.