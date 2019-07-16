السعودية: جميع السبل مهيأة لقدوم الحجاج من قطر

قال مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، إن الجهات المختصة عن قدوم الحجاج إلى المملكة هيأت كل السبل لقدوم الحجاج القطريين والأجانب المقيمين في البلد الخليجي الصغير، لكن الدوحة هي من تعرقل قدومهم.

وذكر بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماعه الدوري، أن ”الجهات المختصة في المملكة قد هيأت جميع السبل ويسرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة، بما فيها دولة قطر“.

وأضاف البيان أن الرياض تجدد ”رفض الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، وهو ما ينافي الحقيقة“.

وسمحت السعودية للحجاج والمعتمرين القطريين بالقدوم إلى أراضيها، مشترطةً أن يسافروا عبر أي خطوط جوية باستثناء شركة الخطوط القطرية، إذ تقاطع الرياض منذ منتصف العام 2017 قطر على كافة المستويات.

وخصصت السعودية عدة روابط إلكترونية كي يسجل فيها الحجاج والمعتمرون القادمون من قطر؛ من أجل حجز أماكن إقامتهم والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها، لكن الدوحة حجبت كل تلك الروابط.

وتقول السعودية إنها وجهت الدعوة للمسؤولين عن شؤون الحج في قطر هذا العام، كغيرهم من المسؤولين في الدول الإسلامية، للقدوم إلى المملكة لترتيب قدوم الحجاج القطريين، و“عُقد الاجتماع معهم في فبراير/شباط الماضي، وبُحثت كافة الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج والمقيمين من قطر لأداء مناسك الحج، لكن الوفد القطري غادر دون أن يوقع على اتفاقية الحج، وبالتالي لم تمنح السلطات القطرية الفرصة لشركات الحج القطرية للقدوم للاتفاق مع مقدمي خدمات الحجاج في المملكة“.

وتقول قطر إن السعودية تحرم مواطنيها من أداء مناسك الحج والعمرة، إذ تشترط الدوحة أن يسافر مواطنوها عبر شركة الخطوط الجوية القطرية.