إيران: السعودية وافقت على زيادة حصتنا من الحج بـ 2000 حاج

أعلن مسؤول إيراني، اليوم الإثنين، أن المملكة العربية السعودية وافقت على طلب طهران بزيادة حصتها من الحج لهذا الموسم، مشيرًا إلى أن عدد الحجاج الإيرانيين سيكون لهذا العام 88 ألفًا و550 حاجًا.

وقال ”محمد آزاد“، نائب مدير الموارد البشرية في هيئة الحج الإيرانية، ”كان من المقرر أن يتوجه 86 ألفًا و550 حاجًا إيرانيًا للمشاركة بهذا الموسم، إلا أن السعودية وافقت على طلب إيران بزيادة حصتها من الحج“.

وأضاف محمد آزاد ”تم زيادة حصتنا بموسم الحج لهذا العام إلى ألفي حاج وسيكون عدد الحجاج الإيرانيين الذين سيتوجهون للديار المقدسة 88 ألفًا و550 حاجًا“.

وكانت الدفعة الأولى من قوافل الحجاج الإيرانيين قد وصلت إلى المدينة المنورة في 6 من يوليو الجاري، بحسب ما أعلن رئيس هيئة الحج الإيرانية بالمدينة ”ناصر حويزاوي“.