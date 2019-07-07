الملك سلمان يبحث مع وزير الخزانة البريطانية التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم الأحد، وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.
#الملك_سلمان يبحث مع وزير الخزانة البريطاني التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية https://t.co/YhY7WyQXll #إرم_نيوز #السعودية pic.twitter.com/nwFwpR3ltx
— إرم نيوز (@EremNews) July 7, 2019
#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل وزير الخزانة البريطاني، جرى خلاله استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.https://t.co/vsJN06AVzf#واس pic.twitter.com/fqIEY7Y2gm
— واس (@spagov) July 7, 2019
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ أنه تم استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية.
وحضر الاستقبال كبار المسؤولين السعوديين، والقائم بأعمال السفارة البريطانية لدى المملكة، ريتشارد أوبنهايم، والمبعوث الخاص لرؤية 2030 كين كوستا، والمستشار الخاص لمعالي وزير الخزانة البريطاني دانكن ماكورت.