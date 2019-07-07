الملك سلمان يبحث مع وزير الخزانة البريطانية التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية

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استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم الأحد، وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند. وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030. #الملك_سلمان يبحث مع وزير الخزانة البريطاني التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية https://t.co/YhY7WyQXll #إرم_نيوز #السعودية pic.twitter.com/nwFwpR3ltx —…