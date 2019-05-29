هكذا بدت مكة المكرمة قبيل انعقاد القمم الثلاث (فيديو وصور)

أنهت السعودية استعداداتها لاستضافة ثلاث قمم، يومي غدٍ الخميس وبعد غدٍ الجمعة، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين، بينهم 57 رئيس دولة، بدأوا يتوافدون على مدينة مكة المكرمة المكتظة أصلًا بزوار الحرم المكي الشريف، فكيف تسير الحياة في المدينة المقدسة.

آلاف الأعلام واللوحات الترحيبية ترفرف في شوارع مدينة مكة الرئيسية، تمثل الدول المشاركة في القمة الخليجية والقمة العربية والقمة الإسلامية، التي دعت إليها السعودية في وقت سابق من شهر رمضان المبارك.

أعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث تنتشر في شوارع و ميادين مكة وجدة.

.#السعودية #القمة_الخليجية_العربية_بمكة

. pic.twitter.com/gezUyfu1qw — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 29, 2019

وانتقلت العاصمة المقدسة إلى عاصمة سياسية ولو مؤقتًا؛ حيث يوجد فيها حاليًا أغلب المسؤولين الحكوميين؛ بمن فيهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده ونجله الأمير محمد بن سلمان، بجانب وزراء الحكومة السعودية.

من أكرمه الله أن يكون في مكه هذه الأيام المباركة يرى ويفخر بما تقوم به الدولة حفظها الله بجميع قطاعاتها من خدمة لضيوف الرحمن و ترتيب إنعقاد القمم الثلاث التي دعى لها خادم الحرمين حفظة ،

الله وحده يعلم حجم النعم التي نعيشها .#السعودية_العُظمى pic.twitter.com/K2H7FWrqba — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) May 29, 2019

وفي وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري الأسبوعي في قصر الصفا بمكة، في حدث نادر مقارنة بغالبية اجتماعات الحكومة التي تعقد في الرياض أو جدة.

وتوزع عدد من المسؤولين السعوديين على مدينتي جدة والمدينة المنورة، حيث يصل الضيوف المشاركين في القمم الثلاث إلى مطاري المدينتين ومن ثم يتوجهون لمكة المكرمة التي لم تقم فيها السعودية مطارًا بسبب طبيعتها الجبلية وقرب مدينة جدة منها.

ووصل 390 إعلاميًا وصحفيًا دوليًا إلى السعودية لتغطية القمم الثلاث، يمثلون 59 قناة عالمية، وخصصت لهم وزارة الإعلام السعودية أربعة مراكز إعلامية.

هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق قناة ”السعودية مباشر“لتغطية القمم الثلاث كما ستخدم كل المناسبات المهمة التي تشهدها المملكة في الفترة المقبلة.

.#السعودية #الإعلام

. pic.twitter.com/s6lXqAmn45 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 26, 2019

الخطة الأمنية المتبعة في اليومين المقبلين لم تشهد تغييرات كثيرة، فوزارة الداخلية السعودية تطبق خطة أمنية خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يشكل وقت الذروة لعدد المعتمرين من مختلف دول العالم.

واقتصرت التغييرات الأمنية على تعديلات في الخطة المرورية، المتبعة في شهر رمضان، وتأمين أماكن إقامة الضيوف ومكان انعقاد القمم.