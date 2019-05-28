أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: أوزيل يتسلح بزوجته.. ومحمد صلاح يستعد لتوتنهام على طريقته الخاصة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

مسعود أوزيل يتسلح بزوجته

نشر مسعود أوزيل، نجم آرسنال الإنجليزي، صورة له على ”تويتر“، وهو يحتضن زوجته، التي حرصت على السفر معه إلى باكو لمشاهدة نهائي الدوري الأوروبي، وكتب أوزيل أعلى الصورة ”شكرا لحضوركم إلى باكو حبي orrow غدا هو اليوم الذي عملنا فيه بجد طوال الموسم“.

سيدو كيتا يزور برشلونة

حرص سيدو كيتا لاعب نادي برشلونة السابق، على زيارة النادي الكتالوني، وأشارت الصفحة الرسمية للنادي برشلونة على ”تويتر“، إلى تلك الزيارة وكتبت ”شكرا على زيارتك اليوم“.

محمد صلاح

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، عبر حسابه صورة له أثناء تدريبات الفريق اليوم، واكتفى صلاح بوضع صورة لكرة قدم أعلى الصورة، كإشارة على استعداداته لمباراة نهائي دوري الأبطال الذي سيجمع بين الريدز ونادي توتنهام، يوم السبت المقبل.

سيسوكو الأفضل

نشر موسى سيسوكو، لاعب نادي توتنهام، صورة له أثناء تسلمه جائزة الأفضل، وكتب اللاعب أعلى الصور: ”إنه لشرف كبير لي أن حصلت على لقب ”أفضل لاعب في الموسم“، وذلك بفضل جميع زملائي في الفريق والموظفين والأساطير وجميع المعجبين لمساعدتكم ودعمكم خلال هذا الموسم آمل أن الأفضل لم يأت بعد“.

هاري كين.. الجميع يترقبنا في مدريد

نشر هاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي صورا له أثناء أحد تدريبات الفريق، وكتب كين أعلى الصور ”الجميع يترقبنا في مدريد“.

رونالدو يشيد بمباني دبي

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي فيديو له على ”تويتر“، أشاد به ببعض المباني بمدينة دبي، وكتب رونالدو عبر صفحته أعلى الفيديو ”وجهة سكنية مذهلة في دبي، تجمع بين التصميم التقليدي مع لمسة عصرية“.

الجزيرة الإماراتي يعيد تشكيل إدارة شركة كرة القدم

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الجزيرة الإماراتي على ”تويتر“ صورة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وكتبت أعلى الصورة ”سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم“.