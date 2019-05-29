بينها إلغاء حفل لمحمد عبده.. تعديلات جديدة على حفلات السعودية في عيد الفطر‎

ألغت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات 3 حفلات من بين 10 كانت قد أعلنت عن تنظيمها في مُدن المملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأجرت الشركة أيضًا تعديلات جديدة على المواعيد والأماكن التي ستستقبل هذه الحفلات، فبعدما كان مقررًا لها أن تقام على مدار أربعة أيام تنطلق في الـ5 وحتى الـ8 من يونيو المقبل، تم اقتصارها على يومين فقط هما 5 و6 يونيو.

والحفلات الثلاث التي تم إلغاؤها هي حفل للفنان السعودي محمد عبده، وكان مقررًا له أن يحيي حفلين أحدهما في الرياض يوم 6 يونيو، والثاني في الدمام يوم 7 يونيو، فتم إلغاء الثاني، كما تم إلغاء حفل راشد الماجد وداليا مبارك، وكان مقررًا له في الرياض 8 يونيو، والحفل الثالث الذي تم إلغاؤه كان سيحييه عبادي الجوهر وأصيل أبو بكر في مدينة الإحساء يوم 8 يونيو.

وجاءت خريطة الحفلات والمواعيد الجديدة كالتالي، حيث يقام يوم 5 يونيو 3 حفلات، الأول بتوقيع المطرب السعودي رابح صقر والفنانة المصرية أنغام، ويقام على مسرح مركز الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض.

أما الحفل الثاني فيحييه كل من النجمة أصالة والنجم حسين الجسمي، في الدمام، تحديدًا في مركز أرض المعارض بالخبر، وسيكون جمهور الطائف على موعد مع مخاوي الليل خالدعبدالرحمن والفنان رامي عبدالله، وتستقبله الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك فهد الرياضية.

ويشهد يوم 6 يونيو 4 حفلات، حيث يقام الأول في الرياض ويحييه الفنان السعودي محمد عبده، في ستاد الملك فهد الدولي، أما الثاني فسيكون في الدمام ويحييه النجم المصري محمد حماقي، ووليد الشامي، ويوّقع الحفل الثالث حاتم العراقي وجابر الكاسر، ويقام في الطائف.

ولأول مرة سيكون الجمهور السعودي على موعد مع النجمة اللبنانية نوال الزغبي، برفقة سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد، ويقام هذا الحفل في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في ختام الحفلات.