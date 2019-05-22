وفاة أريج شقيقة نيرمين محسن تعيد الجدل حول جنسيتها السعودية وقبيلتها

شاركت الفنانة نيرمين محسن الجمهور السعودي حزنها بفجيعة رحيل أختها الوحيدة أريج، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت نيرمين عبر منشور لها في ”إنستغرام“ و“تويتر“، أن ”شقيقتها الوحيدة أريج توفيت عن 28 عامًا، إثر جلطة دماغية“، دون أن تخوض في مزيد من التفاصيل.

ورغم حجم التعاطف الكبير الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي مع النجمة السعودية المشاركة في مسلسل العاصوف للموسم الرمضاني الحالي، إلا أن بعض المعلقين أعاد الجدل حول جنسيتها السعودية، وانتمائها لقبيلة زهران.

وكتب أحد المعلّقين: ”في كثير مشاهير قالوا إنهم سعوديات وسعوديين بعدين اتضحك انهم يكذبون… مثال نرمين الزهراني..؟!! يعني ممكن تطلع أي وحدة مجهولة وتقول أنا من القبيلة الفلانية محد راح يدور وراها بس تطلع وحده معروفة“.

وعلق آخر قائلًا: ”أخت الفنانة الجميلة نيرمين محسن توفت والناس بالكومنت يهاوشونها ليش كاتبه الزهراني على قبيلة أختها وياكذابه وما أعرف إيش بدال ما يترحمون، يا معقدات انتي وهي ليش تكذب من زين قبيله الزهراني اصلن تشرفكم بجمالها، وثانيا أنا متأكدة 100% أنها فعلا زهرانيه ملامحها سعودية“.

وأعاد أحد الناشطين تنويهًا نشرته صحيفة ”عكاظ“ عام 2012، حين كانت وقتها نيرمين تشارك في برنامج ”واي فاي“ على شاشة “ ام بي سي“ توضح فيه أنها ليس زهرانية، وأن اسمها نيرمين محسن المحسن، وليس نيرمين الزهراني، وأنه ربما جاء اللبس في هذا الجانب لعملها المشترك مع زميلها أسعد الزهراني.

لكنّ معلّقين آخرين أصرّوا على انتماء النجمة الشابة لقبيلة زهران، إحدى القبائل الشهيرة في جنوب السعودية، وشارك بعضهم مقطعًا لها وهي ترتدي زيًا خاصًا بتلك القبيلة.

#رساله_الي_حبيبك نرمين محسن الزهراني تعرِض حنا بني زهران وابليس جدنا ???????????? pic.twitter.com/CCQx0fROz0 — saudi_dances (@saudi_dances) February 28, 2019

وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها الحديث حول جنسية الفنانة نيرمين محسن، التي تؤكد باستمرار أنها سعودية الأصل، رغم إصرار ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على إنكار ذلك.

وكشفت نيرمين العام الماضي لأول مرة عن أصلها السعودي، بعد هجمة اتهمها فيها ناشطون بالطائفية، وكتبت قائلة: ”كل من قام على هذا الهاشتاق سيتعرض للمساءلة القانونية وزرع الفتنة والطائفية، كل يوم مسويين هاشتاق ماعرف من وين مصدره لكن الدولة تجيب مصدره والنعم بالجميع أنا نيرمين الزهراني وسنية وسأقاضيكم“.