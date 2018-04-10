بالفيديو.. تبرير “مشهد عناق” نيرمين محسن لشعيفان العتيبي يفتح النار على فريق العمل

استمر ناشطون في المملكة العربية السعودية في شن حملتهم ضد الفنانة السعودية نيرمين محسن، بعد انتشار مشهد لها من كواليس مسلسل “صيف بارد” على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه وهي تعانق مواطنها الفنان شعيفان العتيبي (الذي يمثل دور شقيقها في المسلسل)، وتغمره بالقبلات.

وسبق أن أثار هذا المقطع انتقادات واسعة قبل عدة أيام لما اعتبره ناشطون إساءة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، فيما خرجت نيرمين قبل 5 أيام في رد عبر “سناب شات”، جاء فيه: “كل أذى قاعدين تئذوني ياه ربي برجعه لكم.. حسبي الله ونعم الوكيل.. لاتفكروا أي أذى قاعدين تضمروه ربي ناسيه”.

كما انتشر مقطع فيديو آخر سعى إلى تفنيد مشهد العناق، الذي تسبب بجدل، إذ كشف مصدر من فريق المسلسل أن المشهد ماهو إلا خدعة سينمائية، إذ إن مشهد عناق نيرمين أدته برفقتها “دوبلير” امرأة وليس الفنان شعيفان.

لكن محاولات تبرير فريق العمل للمشهد، لم تقنع شريحة واسعة من السعوديين، الذين رأوا فيها مزاعم واهنة، ولا تغير من حقيقة المسألة، واستمر ناشطون عبر هاشتاغ #كلنا_ضد_نيرمين_محسن في موقع التواصل “تويتر” في حملتهم ضدها، وعلق مغرد تحت اسم “عمر وفا”: “سواء الحقيقه كذب خدعه صحيح كل ذلك يدعو للرذيله حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ورأت مغردة باسم “ميم”: “هي واللي مثل معها لايمثلونا ولاشي مسوين يعننا بهوليوود اهدا من كذا مازالت دول الخليج محافظه ولا تعجبها هالحركات مادري وش كنت تفكرون فيه يعني راح نصفق لكم مثلا والله حاله”.

وانتقد “رونالدو” بدوره المشهد التمثيلي: “فعلا الطيور على اشكالها تقع هذي ماهي اخلاق مسلمه حتى لو تبرجت المسلمه ماتسوي كذا . ثاني شي ماهي اخلاق سعوديه حتى لو كانت واطيه ماتشوه سمعة بلد كامل ، الذكر اللي معاها ينطبق عليه ، ماكل شنب على رجال واللي مايعرف الصقر يشويه”.

بدورها، رأت “نور”: “تضحك على مين هذي هي وترقيعتها اللي مايصدقها الا الخبل “الشق اكبر من الرقعه” طيب غمضنا عيوننا وصدقنا،، اللحين هالمشهد يطلع بمسلسل سعودي؟!!! ليييه!! مافيه احترام للعادات! السالفه ماهي قدرة الممثله انها تأدي هاللقطه او لا، السالفه ان اللقطه مايصلح تطلللع للناس”.

في حين قارنت مغردة باسم “شرف الحربي” بين المقطع الذي قيل إنه الأصل والآخر الذي انتشر، مؤكدة أن فريق عمل “صيف بارد” اخترع هذه الكذبة لتبرير موقفه الضعيف، لافتة إلى وجود اختلافات واضحة بين المشهدين، ما يفند تبريرهم: “ما لقت تكذب الا على الشعب السعودي هي والمخرج الحمار”.

ما لقت تكذب الا على الشعب السعودي هي والمخرج الحمار ???? #كلنا_ضد_نيرمين_محسن pic.twitter.com/eDGIFQbOQD — شرف الحربي (@sh_harbi30) April 10, 2018

يذكر أن المسلسل السعودي “صيف بارد” يواجه اعتراضات كثيرة من قبل سعوديين، إذ يرون فيه مساسًا بعاداتهم وتقاليدهم وإساءة لهم ولصورة المرأة السعودية.

ومسلسل “صيف بارد” مأخوذ عن رواية “سعوديات” للكاتبة سارة العليوي، وتدور أحداثه حول 4 فتيات من جنسيات مختلفة يعشن في السعودية ويتعرض للعديد من المواقف بإطار اجتماعي.