نيرمين محسن تكشف عن “نسبها” السعودي.. بعد حملة اتهمت بها قطر

نيرمين محسن تكشف عن “نسبها” السعودي.. بعد حملة اتهمت بها قطر

المصدر: إرم نيوز

يشنّ سعوديون هجمة متواصلة ضد الفنانة نيرمين محسن، متهمين إياها دائمًا بتزييف هويتها السعودية.

وتؤكد نيرمين باستمرار أنها سعودية الأصل، إلا أن ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينكرون عليها ذلك.

ورغم أن نيرمين محسن لم تكشف يومًا عن حقيقة “نسبها” السعودي، لكنها ظلت مرارًا وتكرارًا تتفاعل مع كل ما يتعلق بالمملكة.

وواجهت الفنانة السعودية حملة جديدة عبر موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاق #الشيعيه_نرمين_ضد_اليوم_الوطني، بعد أن وثق ناشطون تعليقًا قيل إنه لها، تنفي تحريم الاحتفال بالمولد النبوي، مستنكرة الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

وجاء في تعليق من حساب يحمل اسم نيرمين، لكنه ليس الحساب الذي تتفاعل من خلاله: “المولد النبوي ما يجوز بس الاحتفال باليوم الوطني يجوز استغفر ربك هذا رسولك”.

وأثار التعليق ردود فعل غاضبة، لكن نيرمين كشفت عبر حسابها في “تويتر” أن الهاشتاغ موظف من قبل جهة قطرية، مؤكدة أنها ستحاسب القائمين عليه.

وكشفت نيرمين لأول مرة عن أصلها السعودي، بعد الهجمة، حيث كتبت في ردها: “كل من قام على هذا الهاشتاق سيتعرض للمساءلة القانونية وزرع الفتنة والطائفية كل يوم مسويين هاشتاق ماعرف من وين مصدره لكن الدولة تجيب مصدره والنعم بالجميع أنا نيرمين الزهراني وسنية وسأقاضيكم”.

لكن التغريدة على ما يبدو أثارت غضبًا مضادًا، حيث استهجن سعوديون أن تكون مريم من أصل قبيلة “زهران” بالمملكة، مطالبين منها تقديم أدلة على كلامها عبر هاشتاغ #زهران_تطالب_بهويه_نرمين_محسن في موقع “تويتر”.

واعتبر ناشطون أن نيرمين اعتادت تزوير الهويات في محاولة لإثبات أصلها، حيث علق “بادي العتيبي”: “كم هوية طلعت لنا! وكلها مزورة وين هويتك الأصلية؟”.

آخرون استنكروا مطالبة البعض من نيرمين إثباتًا، مبينين أن الإنسان بأخلاقه وليس بنسب القبيلة، حيث رأت “سارة”: “يعني ماني عارفه والله ايش دخل اذا زهرانية والا حربية والا ايش باخلاقها ترا يوم القيامه ربي محا يسالكم ايش قبيلتكم ياخي دعو الخالق للخالق وبطلووو عنصرية وكل قبيلة فيها الصالح والسيء شخص واحد لايمثل قبيلة كامله اعقلو الله يهديكم”.

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