فنانون سعوديون يزينون جدران العاصمة بلوحات فنية (فيديو وصور)

فنانون سعوديون يزينون جدران العاصمة بلوحات فنية (فيديو وصور)

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أنهى فنانون وفنانات سعوديون، مشاركتهم في تزيين جدران مشوهة في شوارع مدينة الرياض بعبارات ورسومات مختلفة، عبر رسم لوحات فنية مكانها تلبية لدعوة من أمانة العاصمة.

ونشر عدد من الفنانين المشاركين في فعالية ”تجميل الجداريات“ التي انطلقت منتصف الأسبوع الماضي، لعدة أيام، صوراً ومقاطع فيديو لمشاركاتهم في الفعالية، وكيف بدت الجدران بعد انتهائهم من الرسم عليها.

وعرض الفنان السعودي الشاب، مازن الشمراني، صوراً للوحة التي رسمها على جدار في شارع التحلية بمدينة الرياض، بجانب مقاطع فيديو توثق مراحل الرسم.

 

 

 

كما نشرت الفنانة التشكيلية السعودية، نوره بن سعيدان، صوراً للوحاتها على أحد الجدران، معلقةً بالقول ”مشاركتي في #تجميل_جداريات_الرياض الهدف من هذي المشاركة هو إحياء الألعاب القديمة بأسلوب قرافيتي، شكرا #أمانة_منطقة_الرياض لهذي الفرصة الجميلة ومازال لدينا المزيد والشغف لنجعل الرياض أجمل مدينه“.

 

وعرضت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها في موقع ”تويتر“ وفنانين سعوديين آخرين مشاركين في الفعالية، صوراً للجدران بعد الانتهاء من الرسم عليها.

 

 

 

كما حظيت المبادرة باهتمام وسائل الإعلام المحلية في انعكاس لتزايد الاهتمام على كافة المستويات بالفنون في البلاد، مع وجود مطالب بتوسيع المبادرة لتشمل أماكن مختلفة سواء في العاصمة أو مدن أخرى في المملكة.

 

 

 

 

ويقول القائمون على فعالية ”تجميل جداريات الرياض“ إنها تهدف إلى إضفاء طابع جمالي على الأماكن العامة والحيوية في المدينة بمشاركة نخبة من المواهب الوطنية المبدعة في مجال الرسم الجرافيتي وذلك في إطار جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري الذي يعد أحد أبرز برامج التحول الوطني في القطاع البلدي والمنسجم مع رؤية المملكة 2030.

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