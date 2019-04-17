فنانون سعوديون يزينون جدران العاصمة بلوحات فنية (فيديو وصور)

أنهى فنانون وفنانات سعوديون، مشاركتهم في تزيين جدران مشوهة في شوارع مدينة الرياض بعبارات ورسومات مختلفة، عبر رسم لوحات فنية مكانها تلبية لدعوة من أمانة العاصمة.

ونشر عدد من الفنانين المشاركين في فعالية ”تجميل الجداريات“ التي انطلقت منتصف الأسبوع الماضي، لعدة أيام، صوراً ومقاطع فيديو لمشاركاتهم في الفعالية، وكيف بدت الجدران بعد انتهائهم من الرسم عليها.

وعرض الفنان السعودي الشاب، مازن الشمراني، صوراً للوحة التي رسمها على جدار في شارع التحلية بمدينة الرياض، بجانب مقاطع فيديو توثق مراحل الرسم.

#تجميل_جداريات_الرياض سهر ومطر اهم شي المتعه في الرسم ،، تعالوا زوروني في شارع التحلية

وشوفوا رسمة الشايب pic.twitter.com/RwpPJa5u3R — mazen Alshamrani (@mazgraffiti) April 10, 2019

راح شايب وجا شايب بديل #تجميل_جداريات_الرياض

عملي الجديد في شارع التحلية بدعوة وتنظيم من أمانة منطقة الرياض pic.twitter.com/s8p2WrhPuh — mazen Alshamrani (@mazgraffiti) April 9, 2019

كما نشرت الفنانة التشكيلية السعودية، نوره بن سعيدان، صوراً للوحاتها على أحد الجدران، معلقةً بالقول ”مشاركتي في #تجميل_جداريات_الرياض الهدف من هذي المشاركة هو إحياء الألعاب القديمة بأسلوب قرافيتي، شكرا #أمانة_منطقة_الرياض لهذي الفرصة الجميلة ومازال لدينا المزيد والشغف لنجعل الرياض أجمل مدينه“.

مشاركتي في #تجميل_جداريات_الرياض الهدف من هذي المشاركه هو إحياء الالعاب القديمه بأسلوب قرافيتي ، شكرا #أمانة_منطقة_الرياض لهذي الفرصه الجميله ومازال لدينا المزيد والشغف لنجعل الرياض اجمل مدينه #أمانة_الرياض pic.twitter.com/31dxD9zqFY — نوره بن سعيدان (@Nourabinsaidan) April 12, 2019

وعرضت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها في موقع ”تويتر“ وفنانين سعوديين آخرين مشاركين في الفعالية، صوراً للجدران بعد الانتهاء من الرسم عليها.

مشاركتي بالرسم في شارع التحلية ضمن فعالية #تجميل_جداريات_الرياض

عاااد شوفوني اول واحد عاليمين بالصورة ارجو الكل يعمل رتويت لاهنتوو

وحياكم جميعا طوال هذاةالاسبوع

ب #شارع_التحلية https://t.co/mXnudVP9Yc — fouadalghareeb (@fouadalghareeb) April 9, 2019

استثمار مواهب وطاقات الشباب، وتعزيز مفهوم الانتماء بالمحافظة على الممتلكات العامة، من أبرز أهداف فعالية #تجميل_جداريات_الرياض pic.twitter.com/Pr7x6AuM99 — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) April 9, 2019

أمانة الرياض تطلق مبادرة #تجميل_جداريات_الرياض بالتعاون مع نخبة من المواهب الوطنيةhttps://t.co/qVz7T0OO2L pic.twitter.com/aj0Qom1kOS — موقع مدينة الرياض (@RiyadhWebsite) April 11, 2019

كما حظيت المبادرة باهتمام وسائل الإعلام المحلية في انعكاس لتزايد الاهتمام على كافة المستويات بالفنون في البلاد، مع وجود مطالب بتوسيع المبادرة لتشمل أماكن مختلفة سواء في العاصمة أو مدن أخرى في المملكة.

#تجميل_جداريات_الرياض

نحتاجها على الكبري المعلق

وكبري المية ونجم الدين اللي على طريق مكة حي طويق الموسى نمار

كبري اللي قدام الريتز والديوان

هذي واجهات للمدينة تحتاجها #الرياض ضروري@Amanatalriyadh@Riyadh_Rmc@Alia_alrwaili@twaiq911 @Wst_Riyaadh@Ruh_Rd #فكر جمالي — مجتمعنا وبيئتنا حياتنا (@nmaarfhd) April 15, 2019

أمل أن يعمل بهذا فى بقية مدن المملكة وعمل مسابقة لأجمل جدارية. #تجميل_جداريات_الرياض — Abdulkabir (@Abdulkabir6) April 15, 2019

شكر وتقدير ل #أمانة_منطقة_الرياض لإتاحتها للفنانين السعوديين للمساهمه بتجميل#الرياض في #تجميل_جداريات_الرياض كانت ٤ ايام جميله رسمنابجدار اكثر من ٩٠ متر وتحت المطر وهنالك المزيد ليشارك فيه كل فنان شغوف لتجميل الرياض وشكر خاص ل@CurioKSA ساعدونا كثير بتوفير الادوات ذات جودة عاليه pic.twitter.com/BgLdH1DNya — نوره بن سعيدان (@Nourabinsaidan) April 16, 2019

ويقول القائمون على فعالية ”تجميل جداريات الرياض“ إنها تهدف إلى إضفاء طابع جمالي على الأماكن العامة والحيوية في المدينة بمشاركة نخبة من المواهب الوطنية المبدعة في مجال الرسم الجرافيتي وذلك في إطار جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري الذي يعد أحد أبرز برامج التحول الوطني في القطاع البلدي والمنسجم مع رؤية المملكة 2030.