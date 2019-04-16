بالفيديو..محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يفاجئان المتواجدين بأحد المطاعم في الرياض‎

فوجئ زوار أحد مطاعم مدينة الرياض، مساء الثلاثاء، بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، الأمير محمد بن زايد، يدخلان المطعم بشكل مفاجئ.

ووثق عدد من الحاضرين في المكان، زيارة بن سلمان بمقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

قبل ساعتين، المكان: مطعم انتركوت – برج الفيصلية. pic.twitter.com/qOVafcMIhC — نطيح الثقيلة ???????? (@iiiii1111iiii1) April 16, 2019

واختار البعض التقاط صور السيلفي التذكارية مع ولي العهد السعودي كما اعتاد أن يفعل كثير من السعوديين عند رؤيتهم بن سلمان في الأماكن العامة.

#محمد_بن_سلمان_بين_شعبه قائد وولي عهد محمد بن سلمان مضرب مثال تواجده في الرياض خاصة في مطعم في الفيصلية وبدون إقفال المطعم هذا دليل على ثقته بشعبه الله يحفظه pic.twitter.com/pjbiHTPR2s — نايف الريس (@nfnfris) April 16, 2019

وقالت وسائل إعلام محلية إن الأمير محمد بن سلمان اصطحب ضيفه الإماراتي الذي يزور المملكة حالياً، إلى أحد المطاعم الواقعة في برج الفيصلية في العاصمة.

فيديو: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أحد المطاعم بـ مدينة الرياض برفقة الشيخ محمد بن زايد pic.twitter.com/gkc85LMrk8 #محمد_بن_سلمان_بين_شعبه

ميسي الثاني — Anna Harris (@walpemibe57) April 16, 2019

وتحت الوسم ”#محمد_بن_سلمان_بين_شعبه“ دون عدد كبير من السعوديين عبارات الإعجاب بظهور ولي العهد في مكان عام دون أن يتأثر أي من رواد المطعم أو يتم إقفاله.

تواجد الامير #محمد_بن_سلمان وضيفه الشيخ #محمد_بن_زايد الليلة ودون برتوكولات في مطعم برج #الفيصلية ووسط عامة الناس .. يشكل دلالات عميقة لشعب وقيادة واحدة ????????#محمد_بن_سلمان_بين_شعبه .. pic.twitter.com/V82mlf1WqG — عناد العتيبي ???????? (@ENAD_Alotaibi) April 16, 2019

البنت تفاجأت وقالت : محمد بن سلمان، بتلقائية بدون ألقاب أو مقدمات، لأن هذا الشاب جعلنا نشعر بأنه ينتمي إلينا وننتمي إليه، حتى أصبح جزءًا من يومياتنا، يتشارك معنا الأهداف والطموح والتطلعات، سمو سيدي ولي العهد قائد نهضتنا الحديثة أثناء تواجده في مطعم في الرياض مع الشيخ محمد بن زايد pic.twitter.com/uCQVD88QbP — نايفكو NAIF (@naifco) April 16, 2019

والتقى الأمير محمد بن زايد خلال زيارته للمملكة برفقة مسؤولين آخرين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.