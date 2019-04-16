بالفيديو..محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يفاجئان المتواجدين بأحد المطاعم في الرياض‎

بالفيديو..محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يفاجئان المتواجدين بأحد المطاعم في الرياض‎

المصدر: الرياض- إرم نيوز

فوجئ زوار أحد مطاعم مدينة الرياض، مساء الثلاثاء، بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، الأمير محمد بن زايد، يدخلان المطعم بشكل مفاجئ.

ووثق عدد من الحاضرين في المكان، زيارة بن سلمان بمقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

واختار البعض التقاط صور السيلفي التذكارية مع ولي العهد السعودي كما اعتاد أن يفعل كثير من السعوديين عند رؤيتهم بن سلمان في الأماكن العامة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الأمير محمد بن سلمان اصطحب ضيفه الإماراتي الذي يزور المملكة حالياً، إلى أحد المطاعم الواقعة في برج الفيصلية في العاصمة.

وتحت الوسم ”#محمد_بن_سلمان_بين_شعبه“ دون عدد كبير من السعوديين عبارات الإعجاب بظهور ولي العهد في مكان عام دون أن يتأثر أي من رواد المطعم أو يتم إقفاله.

والتقى الأمير محمد بن زايد خلال زيارته للمملكة برفقة مسؤولين آخرين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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