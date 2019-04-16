لأول مرة رئيس وزراء العراق يزور السعودية مع 11 وزيرًا

لأول مرة منذ توليه منصبه في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، يزور رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي المملكة العربية السعودية يوم غد الأربعاء في زيارة رسمية يومين، تهدف إلى توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين بغداد والرياض في مختلف المجالات، بالاضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية ”واس“ فإن عبد المهدي يترأس وفدًا عراقيًا عالي المستوى يضم أكثر من 11 وزيرًا، و68 مسؤولًا حكوميًا، وأكثر من 70 رجل أعمال من القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان العراقي والسعودي ملفات مهمة تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والمستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبما يؤسس لعلاقات إستراتيجية تخدم مصالح بغداد والرياض.

كما ستعقد على هامش الزيارة اجتماعات اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية التي يرأسها وزيرا خارجية البلدين المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي، وتقول الوكالة ”من منطلق قوة العلاقات بين البلدين التي من شأنها أن تشكل حجر زاوية للعلاقات في المنطقة على أساس المصالح الكثيرة التي تجمع شعوبها ودولها“.

وتضيف الوكالة أنه ”من المتوقع أن تركز المباحثات بين الجانبين على جذب الاستثمارات السعودية، كون الرياض لديها كافة الإمكانات والاستعداد للدعم بهذا الشأن، إضافة إلى رغبة وجاهزية وقدرة القطاع الخاص في السعودية، لتحقيق ذلك متوافقًا مع أهداف رؤية 2030 بتواجد الاستثمارات السعودية في الخارج، وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية لأفاق جديدة ضمن خطة عمل محددة ومتفق عليها من الجانبين“.