عادل عبدالمهدي يثير سخرية العراقيين بسبب إيران والمخدرات (فيديو)

أثار رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، جدلًا وسخرية في الأوساط الشعبية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حديثه عن ممر المخدرات إلى العراق، وتجاهله ذكر إيران بالرغم من أنها تمثل أكبر دولة لتوريد المخدرات إلى البلاد.

وقال عبد المهدي، خلال مؤتمره الأسبوعي الذي عقده بالمقر الحكومي، وسط العاصمة بغداد، مساء يوم أمس الثلاثاء، إن ”طريق وصول المخدرات إلى العراق، طويل جدًّا، إذ يتم نقلها من الأرجنتين إلى عرسال وبعدها إلى سوريا، وصولًا إلى الأراضي العراقية“.

وتجنب عبد المهدي خلال حديثه، ذكر إيران، بالرغم من أن أكبر نسبة من المخدرات تصل إلى العراق، عبرها وهو ما أثار استغراب وسخرية ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الصحفي مقداد الحميدان في تعليق على ”فيس بوك“:“عادل عبد المهدي يقول، إن المخدرات تدخل العراق من الأرجنتين عبر سوريا، ورشيد فليح قائد عمليات البصرة يقول من إيران، نصدق منو؟!“.

وكان قائد شرطة محافظة البصرة الفريق رشيد فليح أعلن سابقًا أن 80% من المخدرات التي تدخل للعراق مصدرها إيران، عبر شبكات التهريب التي تنشط في المحافظة.

بدوره علق الصحفي رعد هاشم في ”تويتر“ قائلًا ”لو تجاوز عبد المهدي هذا الموضوع، طالما فيه حراجه عليه ذكر دور إيران في ملف المخدرات لكان أفضل، لأنه من غير المعقول أن يغيّر بوصلة طرق الإمداد والمتاجرة العالمي الذي تشكل إيران عَمَده الأساسي باعتراف المسؤولين الإيرانيين أنفسهم، بأنهم جزء من اللعبة رغم أن لهم تبريراتهم لذلك!

ناشطون عراقيون يسخرون من رئيس الوزراء #عادل_عبدالمهدي ويضعون اسم #الارجنتين مكان اسم #إيران على الخارطة بعد ان قال رئيس الوزراء في مؤتمره الاسبوعي ان المخدرات تدخل إلى #العراق من الأرجنتين! pic.twitter.com/qJ7WrX6TEK — عمر الجنابي (@omartvsd) March 6, 2019

فيما قال سلوان القيسي: ”إنه يغازل روحاني مع قرب زيارته إلى بغداد“.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الإيراني حسن روحاني، العاصمة بغداد، في الحادي عشر من الشهر الجاري للقاء المسؤولين العراقيين، ويتوقع مناقشة حزمة من الملفات المشتركة بين البلدين.