وفد من أرامكو السعودية في باكستان لمحادثات بشأن أول اتفاقات للغاز المسال‎

قال مسؤول باكستاني بارز، اليوم الجمعة، إن وفدًا من أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، يزور باكستان لمناقشات بشأن ما سيكون أول شحنات لها على الإطلاق من الغاز الطبيعي المسال.

وتواجه باكستان أزمة في الطاقة مع انقطاعات متكررة للكهرباء ونقص في إمدادات الغاز، مما أدى إلى إقالة رئيسي الشركتين الرئيسيتين لتوزيع الغاز في البلاد في كانون الثاني/ يناير.

وقال نديم بابر الذي يرأس قوة مهام بشأن إصلاحات الطاقة عينها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: إن الوفد السعودي، الذي وصل الثلاثاء، يناقش إمدادات من الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف: ”هم يناقشون مبيعات للغاز الطبيعي المسال.. هم يدخلون هذا النشاط… أرامكو تبدأ عملية لتجارة الغاز الطبيعي المسال، ونحن في مناقشات بشأن كل الجوانب، بما في ذلك الشروط والكمية“.

ولا تنتج أرامكو حاليًا الغاز الطبيعي المسال، وأي مبيعات لها ستكون الأولى من نوعها. ولم ترد أرامكو على الفور على طلب للتعقيب.

وفي شباط/فبراير، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو: إن السعودية تهدف لتصدير ثلاثة مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا قبل 2030 عبر خطوط أنابيب وناقلات للغاز المسال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة باكستان للغاز الطبيعي المسال عدنان جيلاني الشهر الماضي: إن الطلب على الغاز المسال في باكستان قد يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة، مضيفًا أن إسلام أباد تتفاوض على عدد قليل إضافي من العقود الطويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال إلى البلاد.

ويظهر بيانان من ريفينيتيف إيكون أن باكستان استوردت حوالي سبعة أطنان من الغاز المسال العام الماضي.

وقال جيلاني: إن الرقم قد يرتفع إلى 15 مليون طن هذا العام وإلى ما يتراوح بين 25 مليونًا و30 مليون طن على مدار الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة.

وباكستان للغاز الطبيعي المسال شركة مملوكة للدولة تشتري الغاز المسال من السوق الدولية لتوريده إلى السوق المحلية.