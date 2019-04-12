السعودية والإمارات تمدان يد العون لمتضرري السيول في إيران

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الجمعة، عن مبادرة مشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة وغير المسبوقة التي شهدتها إيران مؤخرًا.

و أشارت الهيئتان في تصريح مشترك، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، إلى أن ”هذه المبادرة المشتركة تأتي من منطلق أواصر الأخوة الإسلامية، وتؤكد على التضامن الإنساني مع الشعب الإيراني“.

وقالت الوكالة، إن كلًا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الهلال الأحمر السعودي، تبحثان حاليًا الآليات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة والمساهمة بإيجابية في الحد من تداعيات السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة.

وتشهد قرى ومدن إيران منذ أيام فيضانات عارمة، واجتاحت سيول نجمت عن أمطار غزيرة ما لا يقل عن 26 من أقاليم إيران وعددها 31، يوم 19 مارس آذار.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن مدير إدارة الكوارث بمؤسسة الطب القانوني الإيرانية، قوله إن الفيضانات، وهي الأسوأ في البلاد منذ عقود، أسفرت عن مقتل 62 شخصًا.

وأعلنت حالة الطوارئ في عدة أقاليم، بينها إقليم خوزستان الغني بالنفط في جنوب غرب البلاد، حيث قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن أوامر صدرت بإخلاء 70 قرية، الثلاثاء الماضي.