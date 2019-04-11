بلومبيرغ: تدفقات استثمارية على السعودية من سندات ”أرامكو“ تعادل تدفقات بورصة الرياض لثلاثة أشهر

أظهرت بيانات وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية، أن التدفقات الاستثمارية على المملكة العربية السعودية من إصدار ”أرامكو“ سنداتها الدولية، هذا الأسبوع، يعادل إجمالي التدفقات على السوق المالي السعودي طوال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي.

وقالت بلومبيرغ، إن حصيلة إصدار سندات أرامكو الدولية هذا الأسبوع بمبلغ 12 بليون دولار، يتجاوز ثلاثة أضعاف المشتريات الأجنبية في البورصة السعودية التي تندرج فيها 203 أوراق مالية.

وكانت ”أرامكو“ قد أعلنت أمس، أنّها جمعت 12 مليار دولار من أول إصداراتها من السندات الدولية، والمقسم إلى خمس شرائح بآجال تتراوح بين ثلاث سنوات و30 عامًا، وأنه من المتوقع أن يكتمل الطرح في 16 أبريل، مشيرة إلى أن الإصدار يخضع لشروط الاكتمال المعتادة.

وأظهرت بيانات وكالة بلومبيرغ نموًا مضطردًا في البورصة السعودية، منذ مطلع العام الحالي، بقوة انتظار إدراج السوق السعودي في مؤشري FRSE و MSCI الدوليين. مشيرة الى أن المستثمرين الخارجيين، من غير دول مجلس التعاون الخليجي، يحوزون بحدود 5.4% من قيمة الشركات المدرجة.