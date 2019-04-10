رغم القرار القضائي.. قناة الميدان تتحدى ”بداية“ السعودية ببث ”زد رصيدك 8“

تحدت قناة الميدان قرار محكمة مصرية بوقف بث برنامج ”زد رصيدك“ الذي تعود ملكيته لقناة ”بداية“ السعودية المتوقفة عن البث بقرار حكومي.

وقال المشرف العام على برامج الواقع في قناة الميدان ياسر العباس معلقًا على تداول أنباء القرار القضائي: ”ردي قد يكون مؤلمًا ! احترامي للأوراق القانونية يمنعني ! لكن سنعمل لنظهر بصورة مميزة ! نحن نعمل بشكل قانوني ”لا تقلقوا“ موعدنا الليلة ٨:٠٠ م #زد_رصيدك_الموسم_الثامن”

ردي قد يكون مؤلماً !

احترامي للأوراق القانونية يمنعني !

لكن سنعمل لنظهر بصوره مميزه !

نحن نعمل بشكل قانوني "لاتقلقوا"

موعدنا الليلة ٨:٠٠ م #زد_رصيدك_الموسم_الثامن — ياسر العباس (@Yasser_alabas) April 9, 2019

وكان مالك قناة ”بداية“ السعودية عبدالعزيز العريفي قد نشر الحكم القضائي عبر تويتر وعلق عليه بالقول ”بحمد الله صدر أمر قضائي من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بوقف بث ونشر برنامج ”زد رصيدك“ على قناة ”الميدان“؛ وذلك لأنه مملوك لقناة ”بداية“.. ونحن بانتظار تنفيذ الحكم“.

بحمدالله صدر امر قضائي من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بوقف بث ونشر برنامج زد رصيدك على قناك الميدان وذلك لانه مملوك لقناة بداية ونحن بأنتظار تنفيذ الحكم . pic.twitter.com/a74exEZylO — عبدالعزيز العريفي (@Abdul_Alarifi) April 9, 2019

ونشر المدير التنفيذي بقناة بداية، فواز الحارثي، الحكم ذاته قائلًا: ”تود إدارة قناة بداية الفضائية التأكيد لكل جماهيرها عن ملكية القناة لبرنامج ”زد رصيدك“. يأتي هذا التأكيد في ظل محاولات بعض الجهات الإعلامية عدم الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، كما أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. صورة قرار المحكمة بوقف بث (زد رصيدك)على قناة الميدان“.

وقناة الميدان هي قناة سعودية اجتماعية تعتزم بث برنامج ”زد رصيدك“ بعد توقف قناة ”بداية“ عن البث.

#ياسر_العباس يعلن موعد أنطلاق زد رصيدك ????#تشخيص_زد_رصيدك46

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وتنتمي ”بداية“ لقنوات ”برامج الواقع“، وقد أثارت الجدل مرارًا، وتلقت إنذارات رسمية بمخالفة قوانين البث عدة مرات، قبل إغلاقها قبل عام على خلفية انتقادات لاذعة واجهتها بسبب قيام المشرف على فترة البث بإبلاغ أحد متسابقيها بوفاة والده على الهواء مباشرة.

ووسمت قناة ”بداية“ نفسها كمحطة إعلامية محافظة منذ انطلاقها أول مرة في العام 2005، إذ منعت النساء من الظهور في برامجها، بجانب غياب الموسيقى عن ساعات بثها الطويلة، وهما سمتان شائعتان لأنصار التيار المحافظ في السعودية.

وتحظى قناة بداية بجمهور واسع في المملكة يطالب يوميًا بالسماح لها بالعودة إلى العمل.