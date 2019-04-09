الإعلان عن الحفل الثاني لخالد عبدالرحمن في السعودية برفقة عبدالعزيز المعني (صور)

أعلنت اللجنة الفنية للهيئة العامة للثقافة في السعودية، من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ”تويتر“، عن إقامة الحفل الموسيقي الثاني للفنان الجماهيري خالد عبدالرحمن، في المملكة العربية السعويدة، يوم 12 أبريل/نيسان الجاري على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري.

وأشار الحساب الخاص باللجنة الفنية للهيئة، في تغريدة عبر ”تويتر“، إلى أن الحفل سيقام في مدينة جازان في المملكة، ويرافقه في الحفل المغني عبدالعزيز المعني.

وجاء في التغريدة:“الليلة الثانية في جازان ضمن حفلات السعودية مع الفنان الشاب عبدالعزيز المعني، والفنان الجماهيري خالد عبدالرحمن في 12 أبريل في مركز الأمير سلطان الحضاري“.

الليله الثانيه بجازان ضمن #حفلات_السعودية مع الفنان الشاب عبدالعزيز المعنى والفنان الجماهيري #خالد_عبدالرحمن في 12 ابريل بمركز الامير سلطان الحضاري pic.twitter.com/6VMpmMBZ6B — الفعاليات الفنية (@GCA_FN) April 9, 2019

كما أعلن الحساب الخاص باللجنة، عن فقرة موسيقية يقدمها العازف المصري محمود سرور، حيث كتب:“مع وصلة موسيقية للعازف المصري محمود سرور في مركز الأمير سلطان الحضاري في جازان يوم الجمعة 12 أبريل/نيسان“.

مع وصلة موسيقيه للعازف المصري محمودسرور في مركز الامير سلطان الحضاري بجازان يوم الجمعة 12ابريل .. pic.twitter.com/1wcljsyBRD — الفعاليات الفنية (@GCA_FN) April 9, 2019

وكان الفنان الجماهيري خالد عبدالرحمن، قد أحيا أول حفل موسيقي له في المملكة، استجابة لما وعد به رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وأقيم الحفل يوم الجمعة 5 أبريل/نيسان الجاري.

ويكتب خالد عبدالرحمن ويلحن كثيرًا من أغانيه، وغالبيتها أغانٍ عاطفية هادئة لها جمهور، وتنتشر في دول الخليج، ويربطها جميعًا بصدمة عاطفية تعرض لها في بدايات شبابه، لتنعكس حزنًا في أغانيه، فيما يعد قليل الظهور في الحفلات الفنية، أو في إنتاج الفيديو الكليب لأغانيه.