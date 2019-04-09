حفل غنائي يجمع وليد الشامي وعايض ومساعد البلوشي في السعودية

كشف الحساب الرسمي للجنة الفنية للهيئة العامة للثقافة في السعودية، عبر ”تويتر“، عن حفل غنائي جديد يجمع الفنان العراقي وليد الشامي والمطرب الكويتي مساعد البلوشي والمغني السعودي عايض.

ويقام الحفل في مدينة جيزان السعودية، ويستقبله مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري، وذلك يوم 11 أبريل الجاري.

وكتب الحساب في تغريدة له قائلًا: ”من جيزان موعدكم يوم الخميس 11 أبريل مع نجوم الغناء كل من مساعد البلوشي وعايض ووليد الشامي في مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري ضمن حفلات السعودية“.

من جيزان موعدكم يوم الخميس 11ابريل مع نجوم الغناء كل من مساعد البلوشي وعايض ووليد الشامي في مسرح مركز الامير سلطان الحضاري ضمن #حفلات_السعودية .. pic.twitter.com/S1vIOBKtOj — الفعاليات الفنية (@GCA_FN) April 9, 2019

وتفاعل الجمهور مع إعلان موعد الحفل، مطالبين بحفل آخر للفنان وليد الشامي في الرياض، وطالب آخر بحفل لفنان العرب محمد عبده في جازان.

ومن المنتظر أن يقدم الفنانون باقة من أجمل أغانيهم للحضور من الجمهور السعودي، حيث تتوفر التذاكر في مركز الأمير سلطان الحضاري.