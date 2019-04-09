البحرية السعودية تنقذ 31 بحارًا في البحر الأحمر

نفذت قوات حرس الحدود التابعة للبحرية السعودية مساء الاثنين عملية إنقاذ بحرية لـ 31 بحارًا بعد أن احترقت سفينتهم بالكامل في عرض المياه الإقليمية في البحر الأحمر.

وسارعت قوات حرس الحدود السعودي لانقاذ البحارة الذين كانوا على متن سفينة تجارية ترفع علم بنما، حيث وصلت قوات الإنقاذ إلى ميناء جازان بكامل طاقم السفينة الذين تم إخلاؤهم وقدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة.

وتمكنت قوات الإنقاذ من إخلاء الطاقم بأكمله دون وقوع أي إصابات في صفوف كادر السفينة وعددهم (31 بحارًا) 27 من الجنسية المصرية وعدد 2 من الجنسية الهندية وعدد 2من الجنسية السودانية.