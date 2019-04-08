مطالب باستقالة محمد بن فيصل.. استياء كبير بعد أول خسارة لنادي الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا (صور)

عبر عدد كبير من مشجعي نادي الهلال السعودي عن غضبهم واستيائهم عقب خسارة الهلال 1/2 أمام الاستقلال الإيراني في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وجاءت ردة فعل الهلاليين سواء إعلاميين أو جماهر غاضبة تمامًا تجاه رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل والمدرب الكرواتي زوران ماميتش حيث طالبوا بإقالتهم.

ويرى عدد من مشجعي الهلال أن الرئيس محمد بن فيصل أفقد الزعيم عيبته عطفًا على تصريحاته الأخيرة وخروجه المستمر على موقع ”تويتر“ في حين رأي كثيرون أن المدرب الكرواتي زوران ماميتش أقل بكثير من طموحات الهلال..

وقال الغعلامي سلمان المطيويع: ”‏قد لا تعني نتيجة المباراة كثيرًا، إلا أن الهلال منذ أن تولى هذا المدرب زمام الأمور والفريق من سيئ إلى أسوأ، الأكيد أن لدى الزعيم نجومًا لا يصلح لهم مدرب مثل زوران، أعانكم الله يا الجمهور الفخم“.

في حين كتب الإعلامي عبدالكريم الجاسر ”زوران يقود الهلال نحو الهاوية.. الفريق فقد كل شيء فنّي كان يميزه، الجماعية. اللمسة الواحدة. الانضباط التكتيكي. الصلابة الدفاعية. تلقى 9 أهداف في 4 مباريات مدرب مجامل للنجوم ضعيف أمامهم غير قادر على منح الثقة للأفضل من اللاعبين باختصار الهلال يحتضر حسبنا الله ونعم الوكيل“.

زوران يقود الهلال نحو الهاوية.. الفريق فقد كل شئ فني كان يميزه الجماعية اللمسة الواحدة الانضباط التكتيكي الصلابة الدفاعيةتلقى 9 أهداف في 4 مباريات مدرب مجامل للنجوم ضعيف أمامهم غير قادر على منح الثقة للأفضل من اللاعبين باختصار الهلال يحتضر حسبنا الله ونعم الوكيل #الهلال_الاستقلال — عبدالكريم الجاسر (@aaaljasser) ٨ أبريل ٢٠١٩

قد لا تعني نتيجة المباراة كثيرا ، الا ان

#الهلال منذ ان تولى هذا المدرب زمام الامور و الفريق من سيء الى أسوا ، الاكيد ان لدى #الزعيم نجوم لا يصلح لهم مدرب مثل #زوران .. اعانكم الله يالجمهور الفخم ????

#الهلال_الاستقلال — #سلمان_المطيويع (@mutaiwee) ٨ أبريل ٢٠١٩

الهلال بحاجه لتدخل فوري لإعادة الأمور لنصابها ..لايوجد قيادة لافنيه ولااداريه.. الأمور تسير بالبركة وهي غير كافية لتحقيق طموحات الهلاليين ..مايحدث للهلال بوجود هذا الفريق القوي امر لم يسبق من قبل.. أعيدوا الهلال الذي نعرفه ..#الهلال_الاستقلال — عبدالكريم الجاسر (@aaaljasser) ٨ أبريل ٢٠١٩

الأولى تجسد لك بأن الهلال يكتسح كل شي ومن ثم اتوا ب الثانية لتقزيم الهلال لإستخراج الإثارة ! كما يقولون

⁧#الهلال_الاستقلال⁩ pic.twitter.com/PTDEnF0zDp — الزعيم الهلالي محظور (@ah909488) ٨ أبريل ٢٠١٩

الشلهوب .. جيفنكو .. ادواردو ..

واحد من هذه الاسماء قادر على قيادة وسط فريق لوحده .. الا ان هذا الثلاثي عاجز مع تكتيك زوران على تقديم اَي شيء .. #الهلال بلا لون ولا طعم و لا هوية .. هاردلك لكم

#الاستقلال_الهلال #الهلال_الاستقلال — #سلمان_المطيويع (@mutaiwee) ٨ أبريل ٢٠١٩