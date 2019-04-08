مطالب باستقالة محمد بن فيصل.. استياء كبير بعد أول خسارة لنادي الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا (صور)

مطالب باستقالة محمد بن فيصل.. استياء كبير بعد أول خسارة لنادي الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا (صور)

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

عبر عدد كبير من مشجعي نادي الهلال السعودي عن غضبهم واستيائهم عقب خسارة الهلال 1/2 أمام الاستقلال الإيراني في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وجاءت ردة فعل الهلاليين سواء إعلاميين أو جماهر غاضبة تمامًا تجاه رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل والمدرب الكرواتي زوران ماميتش حيث طالبوا بإقالتهم.

ويرى عدد من مشجعي الهلال أن الرئيس محمد بن فيصل أفقد الزعيم عيبته عطفًا على تصريحاته الأخيرة وخروجه المستمر على موقع ”تويتر“ في حين رأي كثيرون أن المدرب الكرواتي زوران ماميتش أقل بكثير من طموحات الهلال..

وقال الغعلامي سلمان المطيويع: ”‏قد لا تعني نتيجة المباراة كثيرًا، إلا أن الهلال منذ أن تولى هذا المدرب زمام الأمور والفريق من سيئ إلى أسوأ، الأكيد أن لدى الزعيم نجومًا لا يصلح لهم مدرب مثل زوران، أعانكم الله يا الجمهور الفخم“.

في حين كتب الإعلامي عبدالكريم الجاسر ”زوران يقود الهلال نحو الهاوية.. الفريق فقد كل شيء فنّي كان يميزه، الجماعية. اللمسة الواحدة. الانضباط التكتيكي. الصلابة الدفاعية. تلقى 9 أهداف في 4 مباريات مدرب مجامل للنجوم ضعيف أمامهم غير قادر على منح الثقة للأفضل من اللاعبين باختصار الهلال يحتضر حسبنا الله ونعم الوكيل“.

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