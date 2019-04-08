مازالت أصداء الهزيمة الثقيلة للنادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا تسيطر على الأحداث الكروية في مصر الإثنين 8 أبريل 2018.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصرية اليوم:

ثورة الخطيب

زار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مران الفريق الأحمر الأول بعد الهزيمة القاسية أمام صن داونز وانفجر غاضبًا في الجهاز الفني واللاعبين عقب السقوط بخماسية دون رد.

وعقد الخطيب جلسة مع خالد الدرندلي، أمين الصندوق ورئيس بعثة الفريق في جنوب أفريقيا، كما اجتمع مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ثم اجتمع مع الأوروغوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني بمفرده ثم عقد جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين.

وأكد الخطيب أنه لا مجال لأي مبررات أو أعذار والجميع عليه أن يتحمل مسؤولياته، خاصة أن ما حدث في جنوب أفريقيا ليس مقبولًا ولا يليق بالأهلي وتاريخه القاري المليء بالبطولات.

وأشار إلى أنه ينتظر رد الاعتبار في المباريات القادمة ومصالحة الجماهير بعد الهزيمة القاسية أمام صن داونز، موضحاً أنه واثق في قدرة الأهلي على التعويض.

اعتذار لاعبي الأهلي ولاسارتي

اعتذر لاعبو فريق الأهلي عما حدث في جنوب أفريقيا بعد أن تلقى الفريق الهزيمة أمام صن داونز، وتحدث حسام عاشور لاعب الوسط وقائد الفريق والحارس شريف إكرامي مع اللاعبين، مؤكدين ضرورة رد الاعتبار في لقاء صن داونز.

وكرر الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني اعتذاره للاعبيه، مؤكدًا أن الخطيب تعامل مع اللاعبين بأخلاق الفرسان وطالب بضرورة رد الاعتبار بعد الخسارة بخماسية في لقاء الذهاب.

أزمة برج العرب

نشبت أزمة حادة بعد رفض إدارة ملعب برج العرب استضافة مباراة الأهلي وصن داونز يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت الأزمة سريعًا من خلال تدخل هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة واتصالاته التي أنهت الأمر وأقنع إدارة الملعب باستضافة المباراة.

العفو عن كهربا

استقر نادي الزمالك على العفو عن محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق وتجهيزه لمباراة المصري يوم الخميس المقبل.

وعادت بعثة الزمالك من المغرب بعد التعادل مع حسنية أكادير المغربي في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أزمات قرعة الكان تتوالي

توالت الأزمات بين الاتحاد الأفريقي ”كاف“ واتحاد الكرة المصري بخصوص حفل القرعة الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة المقبل، وهو ما تطور من خلال الأزمة التي نشبت أيضًا بعد تسريب التصنيف الخاص بالقرعة.

وأعلن كاف في بيان رسمي أنه ليس مسؤولاً عن أي بيانات خاصة بالقرعة أو التصنيف خارج المنصات الرسمية الإعلامية للاتحاد الأفريقي بعد أن نشرت الشركة الراعية لاتحاد الكرة التصنيف.

ودعا كاف بعض نجوم القارة السمراء وعلى رأسهم محمد أبوتريكة والإيفواري ديديه دروغبا والكاميروني صامويل إيتو لحضور حفل القرعة.