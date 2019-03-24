بعد رده على الوليد بن طلال.. إعلامي سعودي مهاجمًا عمرو أديب: أجير مصري طبّال

تواصل السجال الإعلامي على عدد من الفضائيات بشأن تصريحات للأمير الوليد بن طلال، لبرنامج ”في الصورة“ الذي بث الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى بعض القنوات العربية التي تنحاز، ولم تغطِ ”مذبحة المسجدين“ في نيوزيلندا بتجرد؛ وهو ما فُسر أنه تلميح على قناة ”العربية“.

ورد الإعلامي السعودي إدريس الدريس على الإعلامي المصري عمرو أديب؛ إثر هجوم الأخير على الأمير الوليد بن طلال، عبر برنامج ”الحكاية“ على محطة إم بي سي مصر.

وكانت ”العربية“ ردت على الأمير الوليد عبر برنامج ”تفاعلكم“ أيضًا.

وأرجع ”أديب“ حديث ”الوليد“ إلى التنافس بين المجموعتين السعوديتين، وتساءل: هل لديك مشكلة مع إم بي سي؟

وقال أديب، عبر برنامجه ”الحكاية“، المذاع على قناة ”إم بي سي مصر“، إن الوليد بن طلال دأب على مهاجمة مجموعة قنوات (إم بي سي) منذ عام 2013، ووصفها بقناة الحكام، في حين كان يصف قناة الجزيرة بقناة الشعوب.

ووجه أديب رسالة إلى الأمير السعودي قال فيها: ”نحن كلنا في خندق واحد، ويعز علينا متكونش معانا في الخندق.. هل ما زلت مقتنعًا أن الجزيرة قناة الشعوب، هل ستقضي صيفك في مدينة بدروم التركية كما تعودت حتى 2017؟“.

ولم تصمت ”روتانا”؛ فردّ ”إدريس“ على عمرو أديب، وانتقد تقلب مواقفه، ووصفه بـ“الرداح“.

وقال ”إدريس“، في برنامج ”الأسبوع في ساعة“ الذي بث أمس السبت: ”سمعت تعليق الأخ عمرو أديب ودفاعه الهزيل والمتهتك، حزنت وضحكت لأني بصراحة أجد أن ”العربية“ لم تُحسن الاختيار، ليتها كلّفت مَن له مصداقية وقبول عوضًا عن عمرو، الجميع يعرف أن عمرو طبال عَمّال على بطال“.

وأضاف أن عمرو أديب ”متكسب بلسانه، ومن الرداحين الذين يشار إلهم بالبنان“.