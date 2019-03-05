أرجان روتانا يختتم جولة ترويجية في دول الخليج

اختتم فندق أرجان روتانا في مدينة دبي للإعلام جولة ترويجية ناجحة في عدد من بلدان دول مجلس التعاون، لتقديم الشكر للشركات السياحية واطلاعهم على أحدث التجديدات التي جرت على الفندق.

استعرض مسؤولو أرجان روتانا مع الشركاء في كلٍّ من المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، البحرين، والكويت التسهيلات الكبيرة التي يتمتع بها الفندق، إذ تم الكشف عن أبرز التجديدات والخدمات الجديدة التي أضيفت أخيرًا للفندق. يحرص أرجان روتانا على زيارة البدان الخليجية من وقت لآخر بهدف تجديد تعزيز العلاقات مع الشركات السياحية، واطلاعهم على أبرز التطورات بالفندق.

على صعيد آخر، فإن أداء الفندق خلال الربع الأول من العام الماضي كان رائعًا، إذ وصلت نسبة الاشغالات لـ85% ومن المتوقع أن تصل خلال الفترة ذاتها من العام الجاري لـ89% في ظل التحسن الكبير الذي يشهده قطاع السياحة بإمارة دبي، والفعاليات الكبرى التي تحتضنها المدينة.

وخضع الفندق أخيرًا لعملية إعادة تجديد واسعة، شملت إضافة منطقة استقبال، وتطوير الغرف، وقاعات للضيافة، وإضافة عدد من المطاعم والتسهيلات التي تثري زيارة الضيوف. على صعيد آخر، حصل الفندق على رخصة فندق فئة أربع نجوم من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، بالإضافة إلى الرخصة القائمة وهي شقق فندقية فاخرة.

يضم الفندق 242 غرفة تتنوع ما بين الشقق الفندقية ذات الغرفة الواحدة والغرفتين، وتتميز بإطلالتها الرائعة على نخلة بحيرة جميرا.