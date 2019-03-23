عمرو أديب ينتقد الوليد بن طلال: ”يعز علينا متكونش معانا في الخندق“ (فيديو)

هاجم الإعلامي المصري عمرو أديب، رجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، واعتبره يغرد خارج خندق الدول العربية التي تتخذ موقفًا من دولتي قطر وتركيا.

وقال أديب، عبر برنامجه ”الحكاية“، المذاع على قناة ”ام بي سي مصر“، إن الوليد بن طلال دأب على مهاجمة مجموعة قنوات (إم بي سي) منذ عام 2013، ووصفها بقناة الحكام، في حين كان يصف قناة الجزيرة بقناة الشعوب.

ووجه أديب رسالة إلى الأمير السعودي قال فيها: ”نحن كلنا في خندق واحد، ويعز علينا متكونش معانا في الخندق.. هل ما زلت مقتنع أن الجزيرة قناة الشعوب، هل ستقضي صيفك في مدينة بدروم التركية كما تعودت حتى 2017؟“.

وأكد الإعلامي المصري عمرو أديب أنه ليس لديه شك أنه يعشق المملكة العربية السعودية، كاشفًا أنه التقى بالأمير بن طلال وكانوا بمفردهما، وأكد له بن طلال أنه يقف خلف محمد بن سلمان ويدعمه بقوة، مضيفًا: ”أنا بحبك يا سمو الأمير، وأريدك أن تنضم إلينا.. دافع عنا نحن العرب بقدراتك وأموالك“.

وتابع أديب: لم نستفد من الوليد بن طلال بالرغم من وصوله عالميًا، وتصدر أسهمه في ”فوكس نيوز“، مضيفًا: ”لم نستفد منك .. دافع عنا يا أخي.. ولم تقدم لنا إعلامًا نموذجيًا“.

وكان الوليد قد ذكر في حوار تلفزيوني مؤخرًا عبر قناة ”روتانا“، أن هناك قنوات لم تصف مرتكب هجوم مسجدي نيوزيلندا بالإرهابي، وكان يقصد قناة ”العربية“.

وردت فضائية ”العربية“ السعودية، خلال برنامج ”تفاعلكم“، على هجوم الأمير الوليد بن طلال، وقالت مذيعة القناة: ”الأمير التبس عليه الأمر ووقع ضحية للدعاية القطرية والإخوانية، وكان الأجدر به بدلًا من أن يعلق على العربية نقلًا عن تغريدات الإخوان، أن يطالعها، لا أن ينقل عن مصادر معادية“.