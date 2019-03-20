بقيمة 23 مليار دولار.. سعوديون يحتفون بمشاريع الرياض الكبرى

هيمن الإعلان عن إطلاق أربعة مشاريع بيئية وترفيهية في مدينة الرياض، على اهتمام السعوديين بشكل عام، وسكان مدينة الرياض بشكل خاص، كونها ستحتضن تلك المشاريع التي ستحول مدينتهم إلى واحة خضراء.

وفور الإعلان عن المشاريع الأربعة، وهي ”الرياض الخضراء“ و“الرياض آرت“ و“المسار الرياضي“ و“حديقة الملك سلمان“، جمع الحدث البارز عدداً كبيراً من المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، للاحتفاء بالمشاريع الجديدة، التي تمثل قيمة رياضية وبيئية واجتماعية وثقافية واقتصادية في حياة السكان.

وتصدر وسم #مشاريع_الرياض_الكبرى قائمة الترند في موقع ”تويتر“، مع انضمام آلاف السعوديين من مختلف شرائح المجتمع للتدوين تحته، والبحث عن تفاصيل عن كل مشروع والمناطق التي ستقام فيها.

وبينما انشغل أهالي الرياض بالاحتفاء بإطلاق تلك المشاريع، أبدى مدونون من باقي مناطق البلاد أملهم في أن تقيم المملكة مشاريع مماثلة في مدنهم، وهو ما أشار إليه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي قال إن التجربة ستطبق في باقي مناطق البلاد فور نجاحها بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المحلية.

وقال الداعية السعودي البارز، الشيخ عائض القرني، في تعليق على الحدث الأهم في المملكة، ”اللهم وفّق مليكنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لما فيه خير العباد والبلاد، واجعل يومنا خيراً من أمسنا، وغدنا خيراً من يومنا“.

اللهم وفّق مليكنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لما فيه خير العباد والبلاد،

واجعل يومنا خيراً من أمسنا، وغدنا خيراً من يومنا.#مشاريع_الرياض_الكبري pic.twitter.com/rZ4L5bGBw3 — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) March 19, 2019

وكتب الشاعر السعودي، تركي بن رشيد الزلامي، معلقاً على إطلاق مشاريع الرياض ”المملكة عظيمه وتستحق عاصمة ذكية ومتطورة وعظيمة، الرياض إلى نقله نوعيه عظيمة بتكاتفنا سنجعلها مدينة العالم الأولى في التطور وجذب الاستثمارات ومنطلق للقرار الاقتصادي والسياسي في العالم“.

المملكه عظيمه وتستحق عاصمه ذكيه ومتطوره وعظيمه الرياض الى نقله نوعيه عظيمه بتكاتفنا سنجعلها مدينة العالم الاولى في التطور وجذب الاستثمارات ومنطلق للقرار الاقتصادي والسياسي في العالم. #مشاريع_الرياض_الكبرى — تركي بن رشيد الزلامي (@talzlami) March 19, 2019

وعلق الإعلامي عبدالله بن مساعد أبا الخيل على الحدث بالقول ”‏١٣٥ كيلو مترا مضمار للمشي والدراجات الهوائية على امتداد الرياض .. مكان آمن وصحي للمشي ضمن #مشاريع_الرياض_الكبرى“.

١٣٥ كيلو مترا مضمار للمشي والدراجات الهوائية على امتداد الرياض .. مكان آمن وصحي للمشي ضمن #مشاريع_الرياض_الكبرى pic.twitter.com/pUtN3oQxKs — عبدالله بن مساعد أبا الخيل (@Aabalkhail) March 19, 2019

ومن مكان تدشين المشاريع الجديدة، قال الطبيب السعودي، النشط في مواقع التواصل الاجتماعي، أحمد العمار، في تعليقه على المناسبة ”أتواجد حاليٌاً في المعرض المصاحب لتدشين #مشاريع_الرياض_الكبري. مشاريع محفزة وستساهم بجعل الرياض مدينة صديقة للعائلة“.

أتواجد حاليٌاً في المعرض المصاحب لتدشين #مشاريع_الرياض_الكبري ????????

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مشاريع محفززة وستساهم بجعل الرياض مدينة صديقة للعائلة ✅ pic.twitter.com/qnOHN1vq1j — أحمد العمار (@Dr_alammar1) March 19, 2019

وأضاف الطبيب العمار في تغريدة ثانية ”الرياض الخضراء، أكثر من ٧.٥ مليون شجرة سيتم زراعتها في الرياض، ٧٢ نوع مختلف من الأشجار المحلية سيتم استخدامه، درجة الحرارة بتنزل ٢ درجة في المدينة و١٥ درجة تحت الظل بإذن الله“.

وكتب المغرد فهد الوليد محتفلاً بالمناسبة ”#مشاريع_الرياض_الكبرى هذا المشروع ماهو مجرد ترفية وثقافة بل داعم كبير جداً للاقتصاد المحلي وموفر للوظائف بشكل متنوع في أكثر من مجال“.

#مشاريع_الرياض_الكبرى هذا المشروع ماهو مجرد ترفية وثقافة بل داعم كبير جداً للإقتصاد المحلي وموفر للوظائف بشكل متنوع في أكثر من مجال pic.twitter.com/zdRrtriRYG — فهد الوليد (@Fahad_ALW13) March 19, 2019

وأطلق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، المشاريع الأربعة والتي تبلغ قيمتها 86 مليار ريال (23 مليار دولار).

ويهدف #مشروع_الرياض_آرت إلى تحويل مدينة #الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك بتنفيذ أكثر من ألف عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، لتشكّل أكبر مشروعات فن الأماكن العامة في العالم.

ويهدف #مشروع_الرياض_الخضراء إلى رفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في المدينة من 1.7 متر مربع حاليًا، إلى 28 مترًا مربعًا، بما يعادل 16 ضعفًا عمّا هي عليه الآن، وزيادة نسبة المساحات الخضراء الإجمالية في المدينة من 1.5 % حاليًا إلى 9 %، بما يعادل 541 كيلومترًا مربعًا.

ويمتد #مشروع_المسار_الرياضي بطول 135 كيلو مترًا، مخترقًا مدينة الرياض، ليربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، ويتوقع أن يسهم في تشجيع السكان على اتباع أنماط صحية في التنقل، والتحفيز على ممارسة الرياضات المختلفة وبشكل خاص المشي وركوب الدراجات والخيول، في محيط زاخر بالأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية والبيئية.

وتعد #حديقة_الملك_سلمان.. أكبر حدائق المدن في العالم بمساحة 13.4 كيلو متر مربع، وتقام في أرض قاعدة الملك سلمان الجوية (مطار الرياض القديم)، وتتميز بموقعها المحوري الذي يتوسط مدينة #الرياض.

وتهدف المشروعات الأربعة إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في #الرياض 16 ضعفًا، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض.