طوله 135 كلم.. وزير الصحة السعودي يعوّل على مشروع ”المسار الرياضي“

تفاعل وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، مع إعلان بلاده عزمها إنشاء مسار رياضي طويل يقطع مدينة الرياض من شرقها إلى غربها، وقال إنه سيسهم بتغيير عادات سكان العاصمة الصحية، ويدفعهم لممارسة الرياضة.

وقال الربيعة من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“:“أتقدم بالشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على إطلاق #مشاريع_الرياض_الكبرى، ومن ضمنها #مشروع_المسار_الرياضي الذي سيساهم -بإذن الله- بتعزيز ممارسة الرياضة، والحفاظ على الصحة“.

أتقدم بالشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على إطلاق #مشاريع_الرياض_الكبرى، ومن ضمنها #مشروع_المسار_الرياضي الذي سيساهم بإذن الله في تعزيز ممارسة الرياضة، والحفاظ على الصحة. pic.twitter.com/Rjay0yEkj9 — توفيق الربيعة (@tfrabiah) March 19, 2019

وجاء في الإعلان الرسمي عن إطلاق مشروع ”مسار الرياض“، أن طوله يبلغ 135 كيلو مترًا، مخترقًا مدينة الرياض، ليربط بين وادي حنيفة غرب المدينة ووادي السلي شرقها، ويتوقع أن يسهم بتشجيع السكان على اتباع أنماط صحية في التنقل، والتحفيز على ممارسة الرياضات المختلفة، وبشكل خاص المشي، وركوب الدراجات، والخيول، في محيط زاخر بالأنشطة، والفعاليات الفنية، والثقافية، والترفيهية، والبيئية.

وبدا سكان الرياض متحمسين للمشاريع الجديدة التي تشمل في مجملها تحويل العاصمة إلى واحة خضراء، وتغيير بيئتها ومناخها الحار، ما يعني تزايد إقبال السكان على ممارسة الرياضة بشتى أنواعها في المساحات الخضراء الجديدة، والمسار الأطول في العالم.

ولاقت توقعات الوزير الربيعة، تفاعلًا كبيرًا، وردودًا حماسية من قِبل سكان المدينة، وباقي مدن المملكة التي يقول وليُّ العهد الأمير محمد بن سلمان إنها ستشهد إطلاق مشاريع مماثلة في المستقبل.

ماشالله حلو اهم شي يمنع تواجد السيارات لعدم استنشاق عوادمها . عاشت بلادي ???????? — Wahash (@Wahash15) March 19, 2019

حفظكم الله ورعاكم برعايته يارب العالمين طوب لكم ولنا بهذه المشاريع منها مشروع المسار الرياضي الذي يعطي باذن الله فوائد جمة للصحة بوركتم ووفقكم الله تعالى وبركاته — Mohammed (@Mohamme56976742) March 19, 2019

وتسعى السعودية خلال السنوات الأخيرة إلى حث مزيد من شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة مع ارتفاع نسبة المصابين بأمراض ناجمة عن قلة ممارستها، وبينها: السُّمنة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم.

والمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها هي: مشروع ”الرياض الخضراء“، و“الرياض آرت“، و“حديقة الملك سلمان“، إلى جانب مشروع ”المسار الرياضي، وتبلغ تكلفة إنجازها 86 مليار ريال، ما يعادل 23 مليار دولار .

ويهدف #مشروع_الرياض_آرت إلى تحويل مدينة #الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك بتنفيذ أكثر من ألف عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، لتشكّل أكبر مشاريع فن الأماكن العامة في العالم.

ويهدف #مشروع_الرياض_الخضراء إلى رفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في المدينة من 1.7 متر مربع حاليًا، إلى 28 مترًا مربعًا، بما يعادل 16 ضعفًا عمّا هي عليه الآن، وزيادة نسبة المساحات الخضراء الإجمالية في المدينة من 1.5 % حاليًا إلى 9 %، بما يعادل 541 كيلومترًا مربعًا.

وتعد #حديقة_الملك_سلمان.. أكبر حدائق المدن في العالم بمساحة 13.4 كيلو متر مربع، وتقام على أرض قاعدة الملك سلمان الجوية (مطار الرياض القديم)، وتتميز بموقعها المحوري الذي يتوسط مدينة #الرياض.

وتهدف المشاريع الأربعة إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في #الرياض 16 ضعفًا، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض.