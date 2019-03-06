وكالة الأناضول التركية تغضب السعوديين بوصف ”الذباب الإلكتروني“.. ودعوات لمقاطعة السياحة‎

أثارت وكالة الأناضول الحكومية التركية للأنباء، غضبًا واسعًا لدى المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت من سمتهم ”الذباب الإلكتروني السعودي“ المسؤولية عن تحريف تصريحات لوزير داخلية أنقرة سليمان صويلو.

وكانت الوكالة الرسمية قد نشرت تقريرًا صحفيًا يوم الثلاثاء، عنونته بـ ”الذباب الإلكتروني السعودي يحرف كلمة لوزير الداخلية التركي“ وقالت فيه: ”حرّف الذباب الإلكتروني السعودي كلمة الوزير التي كان يتحدث فيها حول مكافحة الإرهاب إلى وعيد بحق منتقدي تركيا والسياح القادمين إليها“.

وأثار استخدام ”الأناضول“ للمصطلح ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، غالبيتها غاضب من الوصف التركي لكل من انتقد الوزير صويلو بالفعل خلال اليومين الماضيين.

وخصص الإعلامي السعودي علي العلياني، جزءًا من حلقة برنامجه ”معالي المواطن“ على قناة ”إم بي سي“ مساء اليوم الأربعاء، للحديث عن الموضوع، وانتقد بشدة وصف ”الذباب..“ وقال إنه يستهدف مواطنين سعوديين دافعوا عن بلدهم.

علي العلياني رداً على بيان السفارة التركية بالرياض:

وزير داخليتكم عايش على حلم التمدد العثماني، وهذا الحلم انتهى..#معالي_المواطن pic.twitter.com/SJBvlIAHgE — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) March 6, 2019

وكان مدونون سعوديون كثر قد انتقدوا أنقرة بعد انتشار مقطع فيديو للوزير التركي وهو يتحدث أمام حشد من مواطنيه، مرفقًا بترجمة عربية تقول إن الوزير أصدر توجيهات بالقبض على كل عربي ينتقد تركيا إذا ما زارها بغرض السياحة.

ولم تقف ردود الفعل على مقطع الفيديو الذي تنفي أنقرة صحة الترجمة العربية المصاحبة له، على انتقاد الوزير صويلو، لا بل تحولت لدعوات لمقاطعة السياحة في تركيا التي تستقطب بالفعل عددًا كبيرًا من السياح العرب سنويًا، وبينهم قسم كبير يأتي من السعودية.

وفي موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية، عاود دعاة مقاطعة السياحة في تركيا في اليومين الماضيين كرد على التصريحات المنسوبة للوزير صويلو، مطالبتهم بمقاطعة السياحة في تركيا، بجانب انتقاد وصف وكالة ”الأناضول“ لهم بـ ”الذباب“.

وتحت الوسم ”#تركيا_تصف_السعوديين_بالذباب“، تنوعت مشاركة المدونين السعوديين الغاضبين من تركيا ووكالتها الحكومية، سواء بالدعوة للمقاطعة السياحية أو لأكثر من ذلك، فيما اختار فريق آخر نشر مقاطع فيديو وصور تدعم دعواتهم تلك.

#تركيا_تصف_السعوديين_بالذباب

من تصفونهم ذباب هم من وقف شوكة في حلوقكم وعثرة أمام مسلسل أكاذيبكم وبلطجتكم تجاه السياح الخليجيين في تركيا

اللحمة الوطنية بين السعوديين ووقوفهم دفاع عن وطنهم وفضح لعدوهم أثارت غضب كل من يكن الكره والحقد لنا

هل يعقل وكالة أنباء رسمية تغرد بهالصطلحات؟ pic.twitter.com/F2dkL0691j — ياسر التميمي (@shebh70) March 6, 2019

وزير داخلية تركيا يهدد السعوديين وان لم يسمهم

ووكالات الأنباء التركية وأعلامها يصف السعوديين بالذباب

فهل هُناك سعودي مازال يفكر بالسفر لتركيا

بعد كل هذه التهديدات والأهانات من اعلا السلطات في تركيا ومن اعلامها #تركيا_تصف_السعوديين_بالذباب#مقاطعة_السياحة_التركية_مستمرة — حماده الشمري (@1397Hma) March 6, 2019

أي بلد تقف في وجه السعوديه تلميحاً أو تصريحاً هي الخاسرة

وكل من يسيئ لهذه ارض ومقدساتها وشعبنا لن يحصد الا الخيبه

كل المواقف الـمُعادية للسعودية مصيرها "الفشل" كل المتطاولون مصيرهم "التلاشي"

وما يزعج الاعداء والابواق

مواقفنا..

تلاحمنا..

تكاتفنا..

#تركيا_تصف_السعوديين_بالذباب pic.twitter.com/A73uLIYRMx — قس بن ساعدة (@SF_SKD) March 6, 2019

وكانت السفارة التركية في أنقرة قد أصدرت يوم الثلاثاء بيانًا قالت فيه: ”إن الإشاعات التي نُسبت إلى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تستند إلى عبارات مجتزئة ومزيفة تمامًا من سياقها الحقيقي“، وأن الوزير كان يقصد منتسبي حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيًا لدى أنقرة.