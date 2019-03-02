السعودية والإمارات تشاركان في مناورة جوية بواشنطن

أعلنت السعودية، عن تنفيذ مناورة جوية بعنوان ”العلم الأحمر“ في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة دول من ضمنها الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، ”يشارك في المناورة بخلاف القوات الجوية السعودية والأمريكية، كل من الإمارات، وبلجيكا، وهولندا، وسنغافورة“.

وبحسب البيان، ”تقام المناورة في قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا الأمريكية، لمدة 11 يومًا، وتشارك القوات الجوية السعودية بمجموعة من أحدث طائراتها المقاتلة من نوع أف – 15 إس أي المتطورة“، دون تفاصيل أخرى بشأن القوات المشاركة.

وانطلق تمرين ”العلم الأحمر“ للمرة الأولى في 1975، وتشارك فيه دول عديدة ومختلفة كل عام؛ بهدف تدريب الأطقم الجوية المشاركة على مواقف القتال الجوي، وكذلك التعامل مع الأهداف الأرضية باستخدام الذخيرة الحية في بيئة قتال حقيقية.