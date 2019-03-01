نادي العين الإماراتي ينفي وقوع مشكلة بين كايو لوكاس وروبن روبيرو

نفى نادي العين الإماراتي ما تردد عن وجود خلافات بين اللاعبين البرازيلي كايو لوكاس والبرتغالي روبن روبيرو في غرفة تبديل ملابس الفريق، خلال فترة الراحة ما بين شوطي المباراة أمام مستضيفه شباب الأهلي، يوم أمس.

وأكد مطر عبيد الظاهري “الصهباني”، مدير الكرة بالفريق العيناوي، أن استبدال اللاعبين جاء وفقًا لرؤية المدرب الفنية، سعيًا لتعزيز قوة الفريق الهجومية، خلال المباراة.

وقال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للعين: ”النادي فتح ملف البطولة الآسيوية بعد أن أغلق صفحة دوري الخليج العربي “مؤقتًا”، وكل التركيز حاليًا منصب نحو مواجهة الهلال السعودي في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بمسابقة دوري الأبطال، وتلك الشائعات الهدف منها واضح، ولكنها لن تؤثر على معنويات الفريق”.

وأضاف: ”المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود ودعم طموحات اللاعبين من جميع أعضاء الأسرة العيناوية، الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير وكل منتمٍ لهذا الكيان الشامخ، حتى يتمكنوا من إظهار أفضل ما لديهم في مشوار التحدي القاري، خصوصًا وأن العين عوّد الجميع على الظهور القوي في البطولات الخارجية وتمثيل الدولة على نحو مشرف في الآسيوية.