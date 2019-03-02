السعودية تطلق خدمة متطورة للسحب من الصرافات الآلية

من المتوقع أن تبدأ البنوك السعودية قريبًا بإدخال تقنية حديثة في الصرّافات الآلية من أجل تسهيل عمليات السحب .

وتتضمن الخدمة استخدام تقنية بصمة الوجه بدلاً من الرقم السرّي بما يسهل عمليات السحب من الصرافات الآلية ، وفقًا لبيان شركة ”شو كارد“، بحسب صحيفة ”سبق“.

وقالت الشركة في بيانها اليوم السبت ”إنها عملت على تطوير تقنيات للصرّافات الآلية في السعودية؛ حيث إن تقنية سحب الأموال عن طريق التعرُّف على الوجه انطلقت في مدن عدة في اليابان وتايوان وإسبانيا.“

وأشارت الشركة إلى أن التقنية الجديدة تخضع حالیًا للتجربة مرجحة أن يتم طرحها للاستخدام قريبًا، مؤكدة أن هذه التقنية ستساهم في مواجهة عمليات تزوير البطاقات والاحتيال.