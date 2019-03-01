إيران تفتح باب التسجيل أمام مواطنيها لحج التمتع لعام 2019

أعلنت منظمة الحج الإيرانية اليوم الجمعة، عن فتح باب التسجيل للمواطنين الإيرانيين لقوافل حج التمتع لعام 2019.

وأفاد تقرير لوكالة أنباء فارس المحلية، أن منظمة الحج الإيرانية فتحت باب التسجيل للمواطنين؛ لإدراج أسمائهم في قوافل حج التمتع لعام 2019 ابتداءً من اليوم الجمعة الأول من آذار/مارس.

وذكر التقرير أن منظمة الحج قسمت مبلغ الحج على قسطين، الأول قدره 15 مليون تومان، ويتم تحصيله من المواطنين أثناء تسجيلهم في قوافل الحج التابعة للمدن المقيمين فيها، في حين سيتم الإعلان عن القسط الثاني وإجراءات الكشف الطبي للمواطنين لاحقًا.

ونشرت الوكالة الإيرانية رابط موقع تسجيل حج التمتع للمواطنين، لافتة إلى تنويه منظمة الحج للمواطنين بمتابعة الموقع بشكل دوري لأي إحداثيات في إجراءات إتمام عملية التسجيل.

وفي سياق متصل، أكد رئيس منظمة الحج الإيرانية، علي رضا رشيديان، على جهود تبذلها إيران لإعادة إطلاق رحلات مناسك العمرة الفردية مجددًا للمواطنين الإيرانيين، عقب موسم الحج المقبل.

وكشف رشيديان في شباط/فبراير الماضي خلال تصريحات لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أن ”هناك ما يقرب من 6 ملايين مدرجين في قائمة إقامة مناسك العمرة، حيث طرح المجلس الأعلى للحج مؤخرًا مناقشة مسألة إطلاق رحلات العمرة بعد موسم الحج المقبل“.

وأشار رئيس منظمة الحج الإيرانية إلى اعتزام إرسال بلاده 86 ألفًا و500 مواطن إلى موسم الحج المقبل، لافتًا إلى أن بلاده طلبت من السلطات السعودية إضافة 10 آلاف حاج آخرين.