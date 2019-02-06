صورة تنفي اعتقال السلطات السعودية سليمان أبا الخيل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للمدير السابق لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سليمان أبا الخيل، وهو في أحد المجالس العائلية الخاصة، ما ينفي ما راج منذ أيام عن اعتقاله.

وكانت وسائل إعلام، وحسابات إخبارية، زعمت قبل أيام اعتقال السلطات السعودية أبا الخيل، إثر الأمر الملكي القاضي بإقالته من منصبه كمدير لجامعة الإمام محمد بن سعود، فيما لم يصدر بيان رسمي ينفي أو يؤكد ذلك.

وظهر “أبا الخيل” وهو أيضًا عضو هيئة كبار العلماء، خلال جلسة خاصة، لأول مرة بعد إقالته من المنصب، والتي صاحبتها شائعات اعتقاله على خلفية التورّط بقضايا فساد، تحدثت عنها تقارير إعلامية سابقة.