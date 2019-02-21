قاسم سليماني يحذّر السعودية على خلفية هجوم زاهدان

هدّد قائد العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني السعودية، متوعدًا بالرد على هجوم في جنوب شرق إيران الأسبوع الماضي أودى بحياة 27 من أفراد الحرس الثوري، وأعلن جيش العدل البلوشي مسؤوليته عنه.

وبحسب ما نقلته وكالة ”تسنيم“ شبه الرسمية للأنباء، قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني: ”السعودية تبني نفوذها في المنطقة بالمال فحسب، وهذا نفوذ زائف وفشل، وسننتقم لشهدائنا، وسيكون ذلك في أي مكان في العالم“.

وتتهم إيران المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي تعتبره الدولتان، مزاعم لا أساس لها من الصحة.