قائد الحرس الثوري يهاجم باكستان والسعودية والإمارات

هاجم القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، السبت، باكستان والسعودية والإمارات، متهمًا إياها بـ“دعم الإرهاب وهجوم زاهدان“ الذي استهدفت عناصر من الحرس الثوري الأربعاء الماضي.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ عن جعفري قوله إن ”الإرهابيين الذين نفذوا هجوم زاهدان حصلوا على دعم من الحكومة الباكستانية“، مضيفًا: ”سيكون لنا رد مختلف تجاه السعودية والإمارات أيضًا“.

وأوضح: ”صبرنا سيكون مختلفًا عن الماضي، تجاه المؤامرات التي تقوم بها بعض الدول العربية في المنطقة ضد إيران، والتي تعمل تنفيذًا لأوامر من الولايات المتحدة والنظام الصهيوني، وسوف نتخذ بالتأكيد تدابير تعويضية وموجعة“.

وتابع القائد العام للحرس الثوري الإيراني: ”إذا لم تتخذ السلطات الباكستانية موقفًا حازمًا ضد الجماعات الإرهابية، سيكون لنا رد قوي، وسنقوم بمعاقبة المناهضة للنظام والثورة في إيران“.

وتوعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، بالانتقام من المسؤولين عن تنفيذ الهجوم الذي استهدف مساء الأربعاء حافلة تابعة للحرس الثوري الإيراني قرب مدينة زاهدان، وأسفر عن مقتل 27 شخصًا وإصابة 13 آخرين بجروح، وبمعاقبه ”داعميهم“.

وقد أعلنت جماعة جيش العدل مسؤوليتها عن الهجوم، معلنة أن جميع ركاب الحافلة قتلوا، عبر بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية نقلًا عن حساب الجماعة في تطبيق التلغرام.