خلاف بين الحكومة والحرس الثوري.. مستشار روحاني يرد على تصريحات جعفري بشأن انتهاء الاحتجاجات

انتقد حسام الدين أشنا، مستشار رئيس إيران، تصريحات قائد الحرس الثوري محمد على جعفري، بشأن “انتهاء” الاحتجاجات، وسط حديث عن وجود “خلاف كبير” بين الحكومة والحرس الثوري حول كيفية التعاطي مع الاحتجاجات.

وقال أشنا، في تغريدة على “تويتر”، ليل الخميس إن “وكالات مثل سي إن إن وغيرها غطت على نطاق واسع تصريحات القائد الحرس الثوري بأن الاضطرابات انتهت، وهذا ليس في مصلحة إيران ولا يحسّن من صورتها في العالم”.

وأضاف: “عادة ما يكون من واجب الشرطة ووزارة الداخلية التعامل والتعاطي مع أي حركة احتجاجية، فذلك ليس من مهمة الحرس ولا مهمة الجيش. الحرس يتحمل مسؤوليات أكثر خطورة “، بحسب راديو “فردا”.

خلافات

وتشير تقارير إلى “وجود خلاف كبير بين حكومة روحاني والحرس الثوري حول كيفية التعاطي مع المتظاهرين وإخماد الاحتجاجات”.

وأضافت التقارير أنه “وبينما يؤمن روحاني بالتعاطي مع الاحتجاجات بشكل سلس وبعيدًا عن العنف وإفساح المجال للجماهير بتفريغ غضبها مع سيطرة الشرطة والأمن على مجريات الأمور، يؤمن قادة الحرس الثوري بضرورة التصدي للاحتجاجات وقطع شبكات التواصل وقمعها قبل أن تتحول إلى إزمة كبيرة ويتم تدويلها من قبل الدول المعادية لإيران” بحسب وصفهم.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، أكد الأربعاء الماضي، أنه “يستطيع الآن إعلان انتهاء الفتنة”، في إشارة إلى الاحتجاجات ضد السلطة.

وتعليقًا على ذلك، قالت الباحثة في الشأن الإيراني نازنين أنصاري، في صحيفة “كيهان” اللندنية، أن “الحقائق على الأرض تثبت عكس ما جاء في تصريحات جعفري”.

وتساءلت أنصاري: “إذا كان فعلًا انتهت الاضطرابات.. لماذا يرسل الحرس الثوري قوات مدججة بالسلاح إلى 3 أقاليم اليوم بعد 24 ساعة من تصريحات جعفري؟”.

وأرسل الحرس الثوري، أمس الخميس، قوات لمحافظات أصفهان ولورستان وهمدان.