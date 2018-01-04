مجلس الأمن يستجيب لدعوة أمريكا ويعقد جلسة طارئة حول إيران الجمعة

يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الوضع الراهن في إيران، وذلك استجابة لطلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس المجلس السفير كيرات عمروف، مندوب كازاخستان لدى الأمم المتحدة، والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لشهر يناير/ كانون الأول الجاري.

وكان دبلوماسيون في الأمم المتحدة ذكروا الخميس، أن واشنطن طلبت رسميًا من رئيس المجلس، عقد جلسة طارئة؛ لمناقشة تطورات الأوضاع الحالية التي تشهدها إيران.

وانتقدت روسيا دفع الولايات المتحدة باتجاه مناقشة الأوضاع الإيرانية في مجلس الأمن.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة مع وكالة “تاس” الرسمية: “نحذر الولايات المتحدة من أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران”.

ومنذ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد إيران مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)، احتجاجًا على غلاء المعيشة، قبل أن تتحول لاحقًا إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية.

وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل عشرات المدن، بينها العاصمة طهران، والعاصمة الدينية “قم”، مخلفة 24 قتيلًا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف محتج.