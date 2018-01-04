قرار مفاجئ.. تأجيل المسيرات المؤيدة للنظام الإيراني في طهران

أفاد مركز الخليج العربي للدراسات الإيراني، الخميس، أن المسيرات المؤيدة للنظام الإيراني في وجه الاحتجاجات الشعبية، التي كان من المقرر أن تخرج غدًا الجمعة في طهران، تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وقال المركز إن “سيد محسن محمودي، رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية، أعلن في حوار مع وكالة مهر تأجيل موعد التجمع المضادّ للمحتجين في العاصمة طهران إلى أجل غير مسمى، وذلك بذريعة إعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من المؤيدين للثورة الإيرانيَّة، والتيَّارات السياسية الأخرى، ولترتيب التجمع بشكل أفضل، بجانب اختيار المكان الأنسب له”.

وتكشف هذه الخطوة خشية النِّظام من ضعف استجابة سكان طهران لهذا النداء للتظاهر ضدّ مَن وصفهم بـ”مثيري الفتنة والشغب”، مفضلًا قياس مدى شعبيته في المسيرات التي ينوي تنظيمها في ضواحي العاصمة أولًا.

وعن موعد المسيرات المؤيدة للنظام خارج العاصمة، أكَّد محمودي أنها ستقام “في موعدها المقرَّر مسبقًا، أي بعد صلاة غد الجمعة”.

وتشهد إيران، منذ الأسبوع الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجًا على غلاء المعيشة، تحولت في وقت لاحق إلى مظاهرات تطلق شعارات سياسية.

وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران، مخلّفة أكثر من 20 قتيلًا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف شخص من المحتجين.