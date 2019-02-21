إيران تعلن اعتقالها 8 أشخاص بحادث التفجير الانتحاري الأخير

أعلن رئيس عدلية محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، إبراهيم حميدي، عن اعتقال اثنين آخرين من الضالعين في حادثة التفجير الانتحاري الذي وقع في الطريق بين مدينتي خاش وزاهدان، الأسبوع الماضي، ليبلغ عدد المعتقلين حتى الآن 8 عناصر بينهم امرأة.

وقال حميدي، في تصريح صحفي له اليوم الخميس: ”نتيجة جهود القوى العسكرية والأمنية فقد تم اعتقال 8 عناصر لغاية الآن، من ضمنهم شخصان اعتقلا أمس واليوم“، مضيفًا أنه ”من بين العناصر الستة الذين تم اعتقالهم قبل أيام هنالك امرأة وهي صاحبة سيارة الانتحاري، إذْ اعتقلت في مدينة خاش وتم العثور على قطع من السيارة في منزلها“.

وأشار إلى أن محاكمة المعتقلين الثمانية ستتم قريبًا، وسيتم إصدار الأحكام وتنفيذها بعد ثبوت التهمة، مشيرًا إلى أنه ”تم ضبط 150 كيلوغرامًا من متفجرات جاهزة للتفجير في مدينة خاش و600 كغم مواد لتصنيع المتفجرات في مدينة سراوان“.

ووقع هجوم استهدف حافلة للحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء الماضي، قرب مدينة زاهدان؛ ما أسفر عن مصرع 27 شخصًا وإصابة 13 آخرين بجروح، فيما أعلن تنظيم جيش العدل البلوشي مسؤوليته عن الهجوم.